Enthüllt: Meghans abfällige Bemerkung über Kates Hochzeit aus dem Jahr 2014

In der Vergangenheit hat die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle schon oft behauptet, nichts über die Königsfamilie gewusst zu haben und auch nichts über diese oder Prinz Harry gegoogelt zu haben, bevor sie ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte. So ganz scheint dies aber nicht zu stimmen, wie sich bereits mehrfach herausstellte. Aktuell sorgt ein wieder aufgetauchter Blogbeitrag von Meghans inzwischen nicht mehr existierender Website The Tig für Aufmerksamkeit. Darin teilte die Herzogin von Sussex der Welt ihre nicht gerade schmeichelhaften Gedanken über Prinzessin Catherie und deren Hochzeit mit Prinz William - und dass sie als Kind davon geträumt habe, "Prinzessin der Macht" zu werden.

Meghan: Blogbeitrag belegt ihren Schwindel

Der Beitrag stammt laut Daily Mail aus dem Jahr 2014. Geschrieben wurde er während Meghans Zeit bei der Anwaltsserie "Suits". Meghan soll darin unter anderem geschrieben haben, dass sie als Kind eher davon träumte, eine "königliche Rebellin" als "Aschenputtel" zu sein. Zudem sinnierte sie über den Pop bei Kates Hochzeit und dem Medienwirbel, für den das Jawort der einstigen Bürgerlichen mit Thronfolger William im Jahr 2011 gesorgt hatte.