Innige Szenen zwischen Ramazotti und Hunziker bei Auroras Traum-Hochzeit

Aurora Ramazzotti und ihr langjährigen Partner Goffredo Cerza haben geheiratet. Drei Tage lang wurde auf Sizilien über das Wochenende Hochzeit gefeiert, nachdem am Freitag im engsten Kreis die standesamtliche Hochzeit stattgefunden hatte, bei der Auroras Mutter Michelle Hunzuker Trauzeugin war. Inzwischen haben die Braut und ihre Mama eine Reihe an Fotos von der Hochzeit auf Instagram geteilt. Daraus geht hervor, dass das Jawort unter freiem Himmel stattgefunden hat.

So romantisch war Aurora Ramazottis Hochzeit Nachdem das frisch angetraute Ehepaar zunächst in Militello in Val di Catania, Sizilien, standesamtlich geheiratet hatte, wurde die große Hochzeits-Zeremonie auf dem Areal des märchenhaften Castello Xirumi vollzogen. Sänger Eros Ramazzotti führte seine Tochter zum Traualtar. Nach de Jawort wurde im Beisein aller Gäste gefeiert, mehrstöckige Hochzeitstorte inklusive - wie den veröffentlichten Fotos zu entnehmen ist.

Rührende Szenen zwischen Hunziker und Ramazotti Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti pflegen nach ihrer Scheidung ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis. Und dass sie immer noch eng verbunden sind, war auch bei der Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter nicht zu übersehen. Anzumerken war dem Ex-Paar auch, wie stolz es an Auroras großem Tag auf die 29-Jährige gewesen sein dürfte. Während das Brautpaar die Hochzeitsschwüre austauschte, saß Ramazzotti neben Hunziker in der ersten Reihe. Der Sänger wirkte sichtlich gerührt und hatte Tränen in den Augen, während Hunziker ihn überglücklich anstrahlte. Letztere war in einem Moment zu Tränen gerührt. Auf einem anderen Bild sieht man das Ex-Paar eng umschlungen auf der Tanzfläche. Die Beziehung zu Eros sei heute wie die zu einem Bruder, erzählte Hunziker vor einiger Zeit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. „Wir sind eine Familie, wir mögen uns und stehen uns mit ganzem Herzen nahe.“