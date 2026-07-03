Dreitägiger Hochzeits-Marathon: Aurora Ramazzotti hat geheiratet - erste Fotos

Im Juni wurde bekannt, dass Aurora Ramazzotti, Tochter des Sängers Eros Ramazzotti und der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker, am 4. Juli ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza heiraten wird. Die Feierlichkeiten sollen sich insgesamt über drei Tage erstrecken, wie Medien berichteten.

Aurora Ramazzotti: Fotos von der standesamtlichen Trauung

Die standesamtliche Heirat wurde inzwischen vollzogen. Am Freitag, den 3. Juli, sagten die beiden 30-Jährigen „ja“. Als Trauzeugin fungierte Auroras Mama Michelle Hunziker.

Einen ersten Blick auf das Kleid, welches die Braut bei ihrer standesamtlichen Hochzeit getragen hat, durften Fans bereits erhaschen. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram veröffentlichte Aurora Ramazzotti ein Bild von sich und ihrem Partner, das sie im Amtszimmer zeigt. „Si parte“ - also „Los geht's“ - schrieb dazu die glückliche Braut - offenbar kurz bevor die Zeremonie vollzogen wurde.