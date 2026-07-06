Kronprinzessin Mette-Marit: Palast teilt erstes Foto nach Lungen-OP - was ins Auge sticht

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat im Juni eine neue Lunge bekommen. Das teilte das norwegische Königshaus mit. „Die Lungentransplantation ist so weit erfolgreich verlaufen“, zitierte das norwegische Königshaus Abteilungsleiter Arnt Fiane vom Universitätskrankenhaus in Oslo. Nun veröffentlichte der Palast ein erstes Foto von Mette-Marit, das sie nach dem Eingriff zeigt.

Nach Lungentransplantation: Mette-Marit erholt sich auf Landsitz Skaugum Am Montag, dem 6. Juli, wurde das Foto auf Instagram veröffentlicht, auf dem Kronprinz Haakon und seine Ehefrau zu sehen sind, wie sie die Fußball-Nationalmannschaft und Norwegen vom Sofa aus anfeuern. Das Kronprinzenpaar sitzt eng aneinander gekuschelt auf der Couch. Haakon hat seinen Arm um Mette-Marit gelegt, die im Schneidersitz neben ihrem Mann sitzt und in die Kamera lächelt. Die Kronprinzessin trägt einen grauen Cardigan, Jeans und gemütliche Socken. Beide Ehepartner sind mit Norwegen-Schals zu sehen, norwegische Flaggen und Nationalmannschaftstrikots schmücken das Wohnzimmer. Der Aufnahme ist zu entnehmen, dass sich Mette-Marit die Zeit nach ihrem Eingriff auf dem Landsitz Skaugum erholt. Sie ist ungeschminkt, wirkt wohlauf. Das Foto macht deutlich, dass Haakon seiner Frau während ihrer Genesung fürsorglich beisteht.

„Gestern war ein historischer Abend!“, schrieb der Palast und teilte mit: „Die ganze Familie hat mitgefiebert! Der König und die Königin von (ihrem Landsitz) Mågerø aus, der Kronprinz und die Kronprinzessin vom Palast aus - und Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus im Stadion in den USA. Herzlichen Glückwunsch an die Nationalmannschaft, das Betreuerteam und Norwegen zu diesem fantastischen Erfolg!“