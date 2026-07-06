Neue Kurzhaarfrisur: Herzogin Sophie trägt jetzt Bob

Im britischen Königshaus gilt sie als wichtige Stütze, die sich für schwierige Themen einsetzt: Herzogin Sophie - Schwägerin von König Charles III..

Sophie reiste als erstes Mitglied des Königshauses seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Sophie setzt sich seit Längerem gegen sexualisierte Gewalt ein - sie reiste auch in den Tschad und traf dort Frauen, die vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen sind. Sie wirbt auch dafür, offener über Menopause und Menstruation zu sprechen.

Nun hat Sophie eine optische Veränderung gewagt und sich einen kurzen Bob schneiden lassen: