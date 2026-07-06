Neue Kurzhaarfrisur: Herzogin Sophie trägt jetzt Bob
Im britischen Königshaus gilt sie als wichtige Stütze, die sich für schwierige Themen einsetzt: Herzogin Sophie - Schwägerin von König Charles III..
Sophie reiste als erstes Mitglied des Königshauses seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine. Sophie setzt sich seit Längerem gegen sexualisierte Gewalt ein - sie reiste auch in den Tschad und traf dort Frauen, die vor dem Bürgerkrieg im Sudan geflohen sind. Sie wirbt auch dafür, offener über Menopause und Menstruation zu sprechen.
Nun hat Sophie eine optische Veränderung gewagt und sich einen kurzen Bob schneiden lassen:
Moment der Unterstützung für Kate
Als Prinzessin Kate nach dem Ende ihrer Chemotherapie an einem großen Gedenken für die Weltkriegstoten teilnahm, stand Sophie an ihrer Seite und legte ihr in einem Moment schützend die Hand auf den Rücken.
Verheiratet ist Sophie seit 19. Juni 1999 mit Prinz Edward. Sie haben zwei Kinder, Lady Louise Mountbatten-Windsor und James Mountbatten-Windsor, der den Titel Graf von Wessex trägt. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Edward ist das einzige Kind von Queen Elizabeth II., dessen erste Ehe nicht in die Brüche ging.
Sophie gilt als bodenständig. Sie stammt aus einer Mittelschicht-Familie. Ihr Vater war Reifenhändler. Trotzdem schaffte sie es, sich geräuschlos in die Königsfamilie einzugliedern.
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