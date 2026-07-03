Adelskommentatorin: Prinz William will sich nach Schulende mit den Kinder zurückziehen

Der britische Thronfolger William ist Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association). Er gilt aber auch privat als fußballbegeistert und ist Fan des Birminghamer Premier-League-Clubs Aston Villa. Auf der Tribüne zeigt er sich immer wieder mitfiebernd oder ausgelassen jubelnd – wie ein ganz normaler Fußballfan. Trotzdem sei nicht geplant, dass er in die USA zur WM der Herren fliegt, so die britische Mail on Sunday-Journalistin Charlotte Griffiths in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video. Präsident Trump habe William auch entgegen anderslautender Berichte nicht zu den Feiern zum 250. Gründungstag der USA am 4. Juli eingeladen, so Griffiths.

Stattdessen wolle William sich in den Schulferien „mit den Kindern zurückziehen. Es ist ein wichtiger Sommer für die Familie, weil es danach aussieht, als würden sowohl George als auch Charlotte Schule wechseln“, so die Adelskommentatorin. William würde die Ferien gerne auf seinem Landsitz Anmer Hall (Norfolk) verbringen, so Griffiths. Und Königin Camilla habe im Juli Geburtstag. Auf Charles' Landsitz in Balmoral ziehen sich die Royals im Sommer traditionell zurück. William werde nicht in die USA fliegen, es sei denn England steht im Finale, so Griffiths.

George wechselt nach Eton

Prinz George, der bald seinen 13. Geburtstag feiert, wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Derzeit besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.

Auch Prinz William und sein Bruder Harry besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt.