Die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. gehört nach wie vor zu den allerbeliebtesten britischen Royals – nicht nur beim Volk, sondern auch innerhalb der Familie selbst. Nun veröffentlichte Prinz William eine digitale Würdigung an seine Großmutter und hält dabei mit emotionalen Worten nicht zurück. William teilt berührende Erinnerungen Das Video wurde im Rahmen einer digitalen Gedenkinitiative für die Monarchin veröffentlicht. Der 44-Jährige sprach darin über seine Erinnerungen an Treffen mit der Queen und seinem Großvater Prinz Philip im Windsor Castle. Dort habe er sie während seiner Schulzeit am nahegelegenen Eton College häufig besucht, um bei Tee und Kuchen liebevolle Gespräche zu führen. „Während ich das Privileg hatte, die verstorbene Königin besser zu kennen als die meisten, stammen einige meiner schönsten Erinnerungen an meine Großmutter aus ihrer Zeit hier in Windsor“, erklärte der Prinz von Wales in der Aufnahme. „Ich erinnere mich an viele ruhige Nachmittage, an denen ich mit ihr und meinem Großvater Tee im Schloss trank, Geschichten teilte und sie völlig entspannt sah – umgeben von Familie, ihren geliebten Hunden und Pferden.“

Besonders prägend sei für ihn gewesen, Königin Elizabeth in ihrer Freizeit zu erleben. „Bis heute hat sie mir eine Liebe zu Teestunden mitgegeben, die ich niemals erwartet hätte. Sie zu beobachten, wie sie ihre Pferde im Great Park ritt, sogar in ihren späteren Jahren, zeigte eine Seite von Granny, die die Welt nicht oft sah – unbeschwert, entspannt und ganz zu Hause.“ William fügte hinzu: „Diese Momente mit meiner Großmutter werde ich immer in Ehren halten.“ In der Vergangenheit sprach auch Williams Bruder Prinz Harry mehrmals über seine enge Verbindung mit seiner Großmutter. So schrieb er beispielsweise in seiner Autobiographie „Reserve“, dass er an ihr vor allem ihren Humor schätzte und ihre Fähigkeit, sich an kleinen Dingen zu erfreuen. Als Hommage an seine geliebte Oma gab er seiner Tochter den Namen Lilibet – der Spitzname von Queen Elizabeth.