Charles will nicht im Buckingham-Palast wohnen: Was Clarence House besonders macht

Charles III. will nicht in den Buckingham-Palast ziehen. Was sich seit Jahren abgezeichnet hat, wurde vor wenigen Tagen offiziell. Seit Queen Victoria ist der klassizistische Prachtbau in London das Symbol der britischen Monarchie. Charles' Großeltern harrten sogar während des deutschen Bombardements im Zweiten Weltkrieg dort aus. Bewohnen wird Charles den Palast nicht. Und das, obwohl das Schloss in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert wurde. König Charles und seine Frau, Königin Camilla, wohnen schon seit langer Zeit im neoklassizistischen Clarence House gleich nebenan. Das Clarence House ließen sich König Charles und seine Frau, Königin Camilla, nach dem Tod von Queen Mum im Jahr 2002 nach ihrem Geschmack einrichten - und haben später daran festgehalten. Im Buckingham-Palast werden sie auch weiterhin private Räume haben, die ein künftiges Königspaar auch wieder bewohnen könne, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den royalen Schatzmeister James Chalmers, den „Keeper of the Privy Purse“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Jaimi Joy Clarence House in London

Clarence House „ein Zuhause, kein Büro“ Der britische Schriftsteller und Royal-Experte Hugo Vickers glaubt, zu wissen, warum Charles seine aktuelle Residenz so mag: In der Zeitung Sunday Times schreibt er: „Es ist ein Zuhause, kein Büro.“ Er selbst habe Clarence House mehrfach besucht. „Man gewinnt den Eindruck eines Hauses, das einst die Heimat der Königinmutter war und nun von ihrem Enkel übernommen wurde, der kaum etwas verändert, sondern nur ein paar eigene Akzente gesetzt hat. Einer der schönsten Räume ist das Gartenzimmer, in dessen Regalen Exemplare ihrer Lieblingsbiografien stehen.“ Den Buckingham-Palast beschreibt er hingegen als „seelenlos“. Queen Elizabeth II. lebte nach ihrer Hochzeit mit Prinz Philip 1947 auch für einige Zeit in Clarence House. Einen kleinen Einblick in die royalen Gemäuer erlaubte einst Camilla. Im Hintergrund eines Videos, das von der Organisation „Royal Osteoporosis Society“, die sich der Verbesserung der Prävention, Diagnose und Behandlung von Osteoporose widmet, veröffentlicht wurde, war vermutlich einer der Empfangsräume zu erkennen.