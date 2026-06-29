Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen britischen Medienberichten zufolge bald mit ihren beiden Kindern nach Großbritannien. Es ist demnach das erste Mal seit vier Jahren, dass die beiden mit Archie und Lilibet ins Vereinigte Königreich reisen. Laut BBC und Nachrichtenagentur PA soll dem Quartett eine noch unbekannte royale Residenz als Unterkunft für einen Besuch im Juli angeboten worden sein. Medien wittern bereits eine Chance auf eine royale Aussöhnung. Britische Medien werten die aktuellen Entwicklungen zumindest als Zeichen einer möglichen Annäherung zwischen König Charles III. und seinem entfremdeten Sohn Harry. Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, die beiden leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach wie vor als zerrüttet. "Man weiß ja nie" Ob sich auch William und Harry aussöhnen könnten, bleibt unklar, meint die Adelskommentatorin Amanda Matta. Im Gespräch mit dem Promiportal Page Six gibt sie an, dass das Verhältnis zwischen den Brüdern das "angespannteste" sei. "William ist derzeit zudem bestrebt, Stärke und Führungsqualitäten zu demonstrieren", was sich im Umgang mit der Presse äußere. Dieser Umgang unterscheide sich von Charles’ Art, "emotional aufgeladene Themen wie Andrew Mountbatten-Windsor und nun auch Harrys möglicher Rückkehr" zu bewältigen, so Matta.

Adelsexpertin Emily Nash sieht das ähnlich und rechnet nicht mit geglätteten Wogen zwischen William und Harry: "Ich würde bei diesem Besuch sicherlich nicht damit rechnen, dass etwas passiert", sagt sie zu Page Six. Aber: "Ich meine, man weiß ja nie. Wenn es Teil eines größeren Familientreffens wäre, wäre es möglich, dass sie zur gleichen Zeit am selben Ort wären. Aber angesichts der sehr angespannten Beziehung zwischen William und Harry kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich beeilen würden, Zeit miteinander zu verbringen, nur weil Harry wieder in Großbritannien ist." Laut Matta müssten William und Harry an eine Versöhnung "eher pragmatisch als emotional" herangehen. "Sozusagen das Gegenteil von König Charles’ Herangehensweise." William habe sich "jahrelang geweigert, Harrys Verrat zu akzeptieren, da er ihn für unverzeihlich hält". Sollte es ein Treffen zwischen den Brüdern geben, wäre das ein Zeichen, "dass die Kommunikationskanäle wieder geöffnet werden". In seiner Anfang 2023 erschienenen Biografie "Reserve" hatte Harry vor allem gegen William, der ihn im Streit tätlich angegriffen haben soll, ausgeteilt. Er habe seine Frau bei dem Vorfall im Jahr 2019 gegen verbale Kritik von William verteidigen wollen, hatte Harry im Gespräch mit dem US-Journalisten Anderson Cooper in der Sendung "60 Minutes" des Senders CBS angegeben. Der Streit zwischen den Brüdern sei dann eskaliert. William sei ausgerastet und habe ihn zu Boden gestoßen. "Ich landete auf dem Hundenapf", beschrieb Harry die "ziemlich hässliche" Szene. Meghan habe später Schnittwunden auf seinem Rücken von den Scherben der zerbrochenen Schale entdeckt.

Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder standen sich Harrys Schilderungen zufolge schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Er bezeichnete William in „Reserve“ demnach als „geliebten Bruder“ und zugleich „größten Gegenspieler“. Anlass des Besuchs im Juli sollen unter anderem mehrere Termine von Prinz Harry sein, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen. Bei früheren Besuchen lehnte Prinz Harry es laut PA ab, im Buckingham-Palast zu wohnen. Der Palast will sich laut BBC nicht zu der Möglichkeit eines Treffens äußern, das Ganze sei eine private Angelegenheit.