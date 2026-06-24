Prinz William verrät, was ihm bei seinen schlaflosen Nächten hilft
Der britische Thronfolger William setzt sich seit Jahren für die Umwelt ein. Er hatte 2021 den sogenannten Earthshot-Preis ins Leben gerufen. Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld von einer Million britischen Pfund pro Kategorie.
Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Schauspielerin Emma Watson und Schauspieler Benedict Cumberbatch im Rahmen der Climate Action Week in London erklärte William Medienberichten zufolge, sein Earthshot-Preis stimme ihn positiv. Der Zeitung Telegraph zufolge helfe die Suche nach Lösungen für Umweltprobleme ihm, "nachts ruhig zu schlafen", wie er im Gespräch mit dem früheren demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Gore verraten habe. "Für mich hält das meine Umweltangst in Schach, weil ich tatsächlich sehen kann, dass einige der Dinge, die wir tun, Veränderungen bewirken."
"Müssen noch Diskussionen führen"
Trotzdem werde es weiterhin "einige schlaflose Nächte" geben, da das Projekt Earthshot-Preis im Jahr 2030 ausläuft. "Wir müssen noch einige Diskussionen führen. Das wird uns auf Trab halten", zitiert der Telegraph den Prinzen.
Die Naturverbundenheit teilt William mit Papa König Charles III.. Auch der Monarch hat immer wieder sein tiefes Engagement für den Umweltschutz und seine Liebe zur Natur betont.
Selbst Queen Elizabeth II. wurde dabei gefilmt, wie sie bei der Eröffnung des walisischen Parlaments in Cardiff ihrem Ärger über Politiker Luft machte, die zwar wohlklingende Worte über den Kampf gegen den Klimawandel finden, aber nicht handeln. "Es ist sehr irritierend, wenn sie reden, aber dann nichts tun", sagte die Queen im Gespräch mit einer Parlamentarierin und Schwiegertochter Camilla.
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