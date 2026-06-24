Der britische Thronfolger William setzt sich seit Jahren für die Umwelt ein. Er hatte 2021 den sogenannten Earthshot-Preis ins Leben gerufen. Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld von einer Million britischen Pfund pro Kategorie.

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Schauspielerin Emma Watson und Schauspieler Benedict Cumberbatch im Rahmen der Climate Action Week in London erklärte William Medienberichten zufolge, sein Earthshot-Preis stimme ihn positiv. Der Zeitung Telegraph zufolge helfe die Suche nach Lösungen für Umweltprobleme ihm, "nachts ruhig zu schlafen", wie er im Gespräch mit dem früheren demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Gore verraten habe. "Für mich hält das meine Umweltangst in Schach, weil ich tatsächlich sehen kann, dass einige der Dinge, die wir tun, Veränderungen bewirken."