Prinz William: Warum Sohn George nicht mehr jede Nacht zu Hause schläft

Immer wieder wird heftig spekuliert, welche weiterführende Schule der britische Prinz George bald besuchen wird. Wird es das berühmte Elite-Internat Eton, auf dem schon sein Vater William war? Davon dürfte zumindest Mutter Kate wenig angetan sein. Sie legt Berichten zufolge - wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana - Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Aktuell besucht George wie seine beiden Geschwister Charlotte und Louis die Lambrook School nahe Windsor, westlich von London. Dort kann der junge Prinz nur noch bis zu seinem 13. Geburtstag bleiben, den er dieses Jahr feiert.

"Seid bitte pünktlich"

Im Rahmen eines Gesprächs mit den Radiomoderatoren Jamie Theakston und Amanda Holden verriet William in deren Morgenshow "Heart Breakfast", dass George bereits jetzt nicht immer zuhause übernachtet. "Oh, Charlotte und Louis, falls ihr zuhört, seid bitte pünktlich. Passt auf, dass ihr euch heute Morgen nicht darüber streitet, wer was hören will", richtete William dem Magazin People zufolge seinem Nachwuchs aus und deutete damit einen unterschiedlichen Musikgeschmack seiner jüngeren Kinder an. George habe die Nacht zuvor im Internat verbracht, erzählte der Thronfolger. Ob dies den Umstieg auf ein Vollinternat erleichtern soll, ließ er offen. Die Lambrook School bietet ein flexibles Modell für die Schüler und Schülerinnen.