Ex-Palastbutler verrät, wie "langweilig" Royals verlängerte Wochenenden verbringen

Nicht mehr lange, dann stehen die Sommerferien wieder vor der Tür. Das bedeutet auch für die britischen Royals, dass weniger Termine anstehen und mehr Zeit mit der Familie verbracht werden darf. Prinz William, Ehefrau Kate und die drei Kinder George, Charlotte und Louis ziehen sich dann gerne auf den Landsitz Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk zurück. Das luxuriöse Anwesen ist Teil des 8.000 Hektar großen Sandringham-Estates im Osten Englands. Dort kann die Familie entschleunigen und Kraft tanken.

Was die Royals brauchen, um abzuschalten Wenn König Charles III. sich zurückziehen will, dann kann er dies beispielsweise auch im sehr geräumigen Highgrove House im Südwesten Englands tun. Die britische Zeitung Mirror beschrieb die luxuriöse Villa einmal als "Zufluchtsort". Grant Harrold betreute Charles von 2004 bis 2011 als Butler vor Ort. Er weiß, was die Royals brauchen, um abzuschalten. An verlängerten Wochenende würden sie sich an den Alltag halten und arbeiten, so Grant. "Der Tagesablauf des Königs ist jeden Tag derselbe. Seine Mutter war genauso. Liegt also wohl daran, wie er aufgewachsen ist", so der frühere Palastangestellte dem Magazin Marie Claire zufolge. Auch wenn Charles und Co. ein paar Tage verreisen, blieben sie bei ihren Routinen und seien "wirklich ein bisschen langweilig".

König Charles und Camilla urlauben im Sommer gerne auf ihrem Landsitz in Balmoral und empfangen dort immer wieder Gäste. Bevor sie in die Royal Family einheiratete, ging es Harrold zufolge weiter weg, auf Jachtausflüge etwa. "Camilla mag die Sonne, ich glaube, sie mag das Mittelmeer". Prinzessin Anne ähnelte Charles und Mutter Elizabeth. "Ich glaube, sie neigt dazu, das traditionelle Schottland zu erleben, wenn sie dort ihre Ferien verbringt", so Harrold.