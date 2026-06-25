Adelsexpertin: Hier hat William eine klare Grenze zwischen sich und seinem Vater gezogen

Der britische Thronfolger Prinz William wurde am 21. Juni 44 Jahre alt. Die Boulevardzeitung The Mirror bezeichnete den Geburtstag als "neuen Lebensabschnitt" für ihn und seine Ehefrau Prinzessin Kate. Denn hinter dem Paar liegen schwere Zeiten.

Chemotherapie nach Krebs-Diagnose 2024

Kate hatte sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhielt. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein.

In Remission bedeutet bei Krebs üblicherweise, dass die Krankheit unter Kontrolle oder derzeit nicht nachweisbar ist. Die genaue Bedeutung hängt von der individuellen Situation ab. Bei vielen Krebsarten wird man erst nach fünf Jahren ohne Rückfall als geheilt angesehen. Um welche Art von Krebs es sich bei Kate handelte, ist nicht bekannt. Kate kehrte seitdem schrittweise wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück.

Die britische Königshausexpertin Jennie Bond glaubt, dass William an seinem Ehrentag verwöhnt worden sein dürfte. "Seit ihrer Krebsdiagnose wirken William und Catherine enger verbunden denn je und gehen offener mit ihren Gefühlen um. Wenn ein Geburtstag und der (britische) Vatertag auf das Wochenende fallen, gibt es wohl eine ziemlich große Feier – bei der sich alles um William dreht". William habe "sich als wunderbar liebevoller, treuer Ehemann erwiesen, der seine 'fantastische' Frau ganz offensichtlich vergöttert (...). Man gewinnt den Eindruck, dass Catherine, wie viele Frauen, der Dreh- und Angelpunkt der Familie ist: Sie organisiert den Terminkalender, kümmert sich um die Bedürfnisse und Aktivitäten der Kinder. Aber anders als bei vielen königlichen Ehen ist William ein wirklich engagierter Vater – er hilft bei dem Trubel der Morgenroutine, bringt die Kinder zur Schule und spielt mit ihnen", so Bond.

Charles "oft abwesend"

Williams Fokus auf Familie und Privatleben unterscheide ihn von seinem Vater. Bond meint im Mirror-Gespräch: "Hier hat er eine klare Grenze zwischen sich und seinem Vater gezogen. Nicht, dass Charles ein schlechter Vater gewesen wäre, aber er war oft abwesend, weil sein Terminkalender immer vollgestopft war. Wie wir wissen – und trotz einiger Kritik – hat William die bewusste und unverhohlene Entscheidung getroffen, seine Kinder an die erste Stelle zu setzen, wann immer es menschlich möglich ist. Ich bin mir sicher, dass seine Frau und seine Kinder ihn dafür umso mehr lieben."