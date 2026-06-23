Nicht wie William: In dieser Sache wird Prinz George mit Opa Charles verglichen

Der britische Prinz George in den Fußstapfen von Papa: Der Zwölfjährige wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen, wie der Kensington-Palast kürzlich mitteilte. Derzeit besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London. Auch Prinz William und sein Bruder Harry besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt. Geht es nach der britischen Nachrichtenplattform Express, kommt George aber auch nach Opa Charles und Uropa Philip - nämlich dann, wenn es um seine Körperhaltung geht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Brett Cove/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Prinz George mit seinen Geschwistern bei Trooping the Colour

George erbte den "Windsor Walk" Bei dem als "Trooping the Colour" bekannten Spektakel zu Ehren des Königs Mitte Juni sei George nämlich in einer für seine beiden Vorfahren typischen Pose - mit der linken Hand in der Hosentasche - fotografiert worden. Dem Magazin Hello! zufolge sei der spezielle Gang auch als "Windsor Walk" bekannt. Die besseren Aussichten auf gutes Wetter sind der Grund, weshalb die Feier im Juni stattfindet - Geburtstag hat Charles III. nämlich eigentlich im November. Die Tradition der Militärparade "Trooping the Colour" reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. "Colour" meint dabei die Fahne, die bei der Parade präsentiert wird. Diesen Job übernimmt jedes Jahr ein anderes der fünf Infanterie-Garderegimenter des Königs. Diesmal waren es die sogenannten Grenadier Guards. Mehr als 1.000 Soldaten und Militärkapellen sind in der Regel bei der Parade dabei. Zum Abschluss führt eine Prozession wieder zurück zum Buckingham-Palast. Am Ende der Zeremonie überfliegen nämlich Dutzende Militärflugzeuge den Palast, während die Royals winkend auf dem Balkon stehen.

Charles zeigte den "Windsor Walk" unlängst im englischen Ascot, wo die Britinnen und Briten wieder ihr berühmtestes Pferderennen feierten. Für die Königsfamilie ist der Besuch der traditionsreichen Rennstrecke Jahr für Jahr ein Highlight im royalen Kalender.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/NEIL HALL König Charles III. und Königin Camilla bei Royal Ascot 2026