Nach tragischem Tod von Caroline Flack (†40): Nun auch Bruder von Moderatorin verstorben
Vor über sechs Jahren hatte der Tod der britischen TV-Moderatorin Caroline Flack („Love Island“) für Aufsehen gesorgt. Flack starb am 15. Februar 2020 im Alter von 40 Jahren durch Suizid. Im Gespräch mit Eastern Daily Press sagte ihre Mutter Christine nach Flacks Beerdigung: „Es gab viele Erinnerungen, Lächeln, aber vor allem Tränen, als wir alle an Carrie und die Freude dachten, die sie in unser aller Leben gebracht hatte.“
Caroline Flacks Bruder mit 55 Jahren verstorben
Nun hat die Familie einen weiteren tragischen Verlust zu verkraften. Denn Medienberichten zufolge ist nun auch Paul Flack, der ältere Bruder der TV-Persönlichkeit, im Alter von 55 Jahren an einem Herzstillstand gestorben.
Wie unter anderem die BBC berichtet, wurde Paul Flack am 21. Juni leblos in seinem Haus in Norwich aufgefunden. Er verstarb später im Krankenhaus. Am Montag wurde eine Untersuchung zu seinem Tod eingeleitet.
Caroline Flacks Bruder, der vor seinem Tod als Grafikdesigner und Künstler arbeitete und ein zurückgezogenes Leben pflegte, hinterlässt seine Partnerin und die beiden gemeinsamen Kinder.
Sein letzter Social-Media-Beitrag im Jahr 2020 war ein Tribut an seine verstorbene Schwester. Das Bild zeigte Caroline als junges Mädchen. Paul Flack schrieb dazu: „Dies wird mein letzter Beitrag hier sein. Mögen sich alle, die mich kannten, für immer schämen. Ich liebe dich, Caroline.“
Caroline Flack hatte einen Tag vor ihrem Tod erfahren, dass gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet werden würde, und fürchtete eine Hetzjagd durch die Presse, wie die Londoner Untersuchung ergab. Ihr Tod löste eine Debatte über Hass im Internet und die schädlichen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen aus.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
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