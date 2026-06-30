Nach tragischem Tod von Caroline Flack (†40): Nun auch Bruder von Moderatorin verstorben

Vor über sechs Jahren hatte der Tod der britischen TV-Moderatorin Caroline Flack („Love Island“) für Aufsehen gesorgt. Flack starb am 15. Februar 2020 im Alter von 40 Jahren durch Suizid. Im Gespräch mit Eastern Daily Press sagte ihre Mutter Christine nach Flacks Beerdigung: „Es gab viele Erinnerungen, Lächeln, aber vor allem Tränen, als wir alle an Carrie und die Freude dachten, die sie in unser aller Leben gebracht hatte.“

Caroline Flacks Bruder mit 55 Jahren verstorben

Nun hat die Familie einen weiteren tragischen Verlust zu verkraften. Denn Medienberichten zufolge ist nun auch Paul Flack, der ältere Bruder der TV-Persönlichkeit, im Alter von 55 Jahren an einem Herzstillstand gestorben.

Wie unter anderem die BBC berichtet, wurde Paul Flack am 21. Juni leblos in seinem Haus in Norwich aufgefunden. Er verstarb später im Krankenhaus. Am Montag wurde eine Untersuchung zu seinem Tod eingeleitet.