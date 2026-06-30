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Nach tragischem Tod von Caroline Flack (†40): Nun auch Bruder von Moderatorin verstorben

Die britische TV-Persönlichkeit Caroline Flack starb 2020 im Alter von nur 40 Jahren. Jetzt ist auch ihr Bruder Paul gestorben. Er wurde 55 Jahre alt.
30.06.2026, 16:24

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Caroline Flack mit blonden Haaren trägt eine Jacke mit Leo-Print-Muster

Vor über sechs Jahren hatte der Tod der britischen TV-Moderatorin Caroline Flack („Love Island“) für Aufsehen gesorgt. Flack starb am 15. Februar 2020 im Alter von 40 Jahren durch Suizid. Im Gespräch mit Eastern Daily Press sagte ihre Mutter Christine nach Flacks Beerdigung: „Es gab viele Erinnerungen, Lächeln, aber vor allem Tränen, als wir alle an Carrie und die Freude dachten, die sie in unser aller Leben gebracht hatte.“

Caroline Flacks Bruder mit 55 Jahren verstorben

Nun hat die Familie einen weiteren tragischen Verlust zu verkraften. Denn Medienberichten zufolge ist nun auch Paul Flack, der ältere Bruder der TV-Persönlichkeit, im Alter von 55 Jahren an einem Herzstillstand gestorben.

Wie unter anderem die BBC berichtet, wurde Paul Flack am 21. Juni leblos in seinem Haus in Norwich aufgefunden. Er verstarb später im Krankenhaus. Am Montag wurde eine Untersuchung zu seinem Tod eingeleitet.

Caroline Flacks Bruder, der vor seinem Tod als Grafikdesigner und Künstler arbeitete und ein zurückgezogenes Leben pflegte, hinterlässt seine Partnerin und die beiden gemeinsamen Kinder. 

Sein letzter Social-Media-Beitrag im Jahr 2020 war ein Tribut an seine verstorbene Schwester. Das Bild zeigte Caroline als junges Mädchen. Paul Flack schrieb dazu: „Dies wird mein letzter Beitrag hier sein. Mögen sich alle, die mich kannten, für immer schämen. Ich liebe dich, Caroline.“

Caroline Flack hatte einen Tag vor ihrem Tod erfahren, dass gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet werden würde, und fürchtete eine Hetzjagd durch die Presse, wie die Londoner Untersuchung ergab. Ihr Tod löste eine Debatte über Hass im Internet und die schädlichen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen aus.

kurier.at, spi  | 

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