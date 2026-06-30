Krebs im Endstadium: Patrice Aminati steht weiterer schwerer Schritt bevor

Die deutsche Influencerin und Designerin Patrice Aminati kämpft seit über drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs. 2023 erhielt die Mutter einer Tochter die Diagnose eines malignen Melanoms. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen. Die Erkrankung hat das Stadium 4 erreicht und gilt mittlerweile als unheilbar, weshalb sich Aminati in palliativer Behandlung befindet. Nun steht der 31-Jährigen ein weiterer schwerer Schritt bevor.

Auf Instagram wandte sich Aminati diese Woche mit einem Gesundheitsupdate an ihre Follower. Dabei teilte sie mit: Nach einem MRT stehe für sie eine neue Bestrahlungsserie an.

Am Dienstag schilderte die Ex-Partnerin von Moderator Daniel Aminati in mehreren Storys, dass die bisherige Therapie bei einigen Metastasen nicht ausreichend angeschlagen habe. Das habe das jüngste MRT ergeben. Aminati befindet sich daher wieder in der Uniklinik, wo sie auf die anstehende Therapie vorbereitet werde.

„Ich bin so müde“

„Fragt nicht, wie es mir mit dieser Situation geht“, erzählte Aminati sichtbar erschöpft. „Ich bin so müde, drei Jahre, drei Monate diese Scheiße. Das ist ermüdend und man ist einfach ausgebrannt.“

Seit ihrer Diagnose unterzieht sich Patrice Aminati diversen medizinischen Behandlungen, zu denen moderne Krebsmedikamente und immunonkologische Therapien zählen. Die Therapien sind mit erheblichen körperlichen Belastungen verbunden.

Vor der Entscheidung, eine weitere Bestrahlung zu beginnen, wurde daher sorgfältig geprüft, ob die neue Behandlung ihren Körper zusätzlich belasten würde. „Denn Kraft ist endlich“, stellte Aminati in einer aktuellen Instagram-Story klar. Hoffnung habe ihr dabei ein Satz von einer anderen Patientin gegeben: „Solange die Ärzte noch therapieren, haben sie Hoffnung.“

Obwohl sich Aminati bei ihren Followern für die Unterstützung bedankte, ist ihr anzumerken, wie einsam der Kampf gegen die Krankheit für sie sein dürfte. „Diesen Rucksack, der schwerer und schwerer wird, den muss man alleine tragen“, sagte Aminati, die sich im September 2025 von Daniel Aminati getrennt hatte. Die Trennung wurde im Dezember bekannt. Sie wohnt inzwischen bei ihren Eltern.