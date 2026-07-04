Aufstieg und Fall einer Hollywood-Dynastie: Die ungleichen Schicksale der Cusack-Geschwister

Als Kinder des angesehenen Schauspielers und Filmemachers Richard „Dick“ Cusack schien es naheliegend, dass die Cusack-Geschwister ebenfalls Karrieren in der Filmbranche anstreben würden. Gemeinsam mit seiner Frau Ann Paula zeugte der 2003 verstorbene Dick Cusack fünf Nachkommen, die es alle auf die Leinwand zog. Doch während sich Ann, Joan, Bill, John und Susie in den 1980er- und 1990er-Jahren alle als Schauspieler in Hollywood ausprobierten, verliefen ihre Leben und Karrieren in den letzten Jahren sehr unterschiedlich. John und Joan sind die einzigen, die zu bekannten Namen wurden.

Die ungleichen Schicksale der Cusack-Geschwister John Cusack John Cusack ist der wohl prominenteste Spross aus der Künstlerfamilie. Bereits im Alter von zwölf Jahren stand er in Theaterproduktionen auf der Bühne und trat in Werbesports auf. Bekanntheit erlangte er in jungen Jahren durch diverse Coming-of-Age-Dramen. 1983 trat Cusack erstmals in einer größeren Hollywood-Produktion vor die Kamera. Im Film „Class“ war er unter anderem mit Rob Lowe und Andrew McCarthy zu sehen. Erfolgsfilme wie „Der Volltreffer“ (1985) und „Teen Lover“ (1989) machten Cusack zum angesagten Teenie-Star. Seit 2010 blieben relevante Rollen weitgehend aus. An seinen früheren Erfolg konnte Cusack seitdem nicht mehr anknüpfen - auch wenn der ehemalige Frauenschwarm bis heute vor der Kamera steht.

Im Gespräch mit dem Guardian erklärte Cusack im Jahr 2020, dass es nicht daran lag, dass er keine Filme mehr machen wollte, sondern vielmehr daran, dass Hollywood ihn ignorierte. „In den letzten Jahren konnte ich keine Projekte finanzieren lassen. Das könnte am Alter liegen. Oder daran, dass ich mich zurückgezogen habe. Ich bin schon lange nicht mehr wirklich gefragt“, so der Filmstar über das Abflauen seines Erfolgs. Heute ist John vor allem für seine politische Meinung bekannt - und unter anderem für seine Kritik an Präsident Trump und sein Engagement für Palästina. John Cusacks Vermögen wird heute auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt.

Joan Cusack Auch John Cusacks ältere Schwester Joan erlangte in den 80er-Jahren Bekanntheit und trat seitdem in einer Reihe an Filmen auf. Für ihre Rolle im Streifen „Die Waffen der Frauen“ (1988), in dem sie neben Harrison Ford, Sigourney Weaver und Melanie Griffith zu sehen war, gewann sie den American Comedy Award und wurde für den Oscar nominiert. Die preisgekrönte Schauspielerin und Komikerin ist außerdem unter anderem für ihre Rollen in der Fernsehserie „Shameless“ und den „Toy Story“-Filmen bekannt. An der Seite ihres Bruders John Cusack spielte sie in mehreren Filmen mit, darunter „Sixteen Candles“ und „Grosse Pointe Blank“.

Insgesamt umfasst ihr Schaffen für Film und Fernsehen rund 90 Produktionen. In den letzten Jahren wurde es aber auch um Joan eher still. Mitte der Nullerjahre hatte Joan Cusack begonnen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Mit ihrem Ehemann Richard Burke, den sie 1996 geheiratet hatte, und ihren Söhnen Dylan (heute 28) und Miles (25) zog sie in ihre Heimatstadt. 2019 war sie in „Tage wie diese“ zum letzten Mal in einem Film zu sehen. Stattdessen zeigte sie sich vermehrt in Serien. Zuletzt in der Thriller-Serie „Homecoming“, in der sie 2020 in drei Folgen auftrat. Im Mai feierte Joan Cusack bei der Londoner Premiere von „Toy Story 5“ ein Comeback auf dem roten Teppich - elf Jahre nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt und sieben Jahre nach ihrer letzten Filmrolle. „Ich fühle mich sehr geehrt, so lange in dieser Branche gearbeitet zu haben. Aber es ist auch toll, sein Leben zu leben, seine Kinder großzuziehen, in Chicago zu sein und ein ganz normales Leben zu führen. Das ist unbezahlbar“, erzählte die Schauspielerin bei ihrem seltenen Red-Carpet-Auftritt. Joan Cusacks Vermögen wird heute auf 20 Millionen Dollar geschätzt.

Ann, Bill und Susie Cusack Die restlichen Cusack-Geschwister treten heute kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Susie Cusack zog sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Bill hat seine Schauspielkarriere beendet, um Werbetexte zu schreiben. Von den Dreien ist lediglich Ann weiterhin als Schauspielerin tätig. Zuletzt ergatterte sie Rollen in der Netflix-Serie „Better Call Saul“ und der Superheldenserie „The Boys“. Die Schauspielerei ist aber nicht ihre einzige Leidenschaft. Ann ist auch mit ihrer Band Ann Cusack & the Generation Jones Band beschäftigt.