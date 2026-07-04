Unglückliche Ehen und Panik vor dem Älterwerden: Party-Planerin packt über Promis aus

Laut Daily Mail zerstritten sich die ehemals besten Freundinnen vor acht Jahren, als die Party-Planerin dem Supermodel angeblich eine wenig schmeichelhafte Nachricht über ihr Aussehen schickte, die eigentlich für jemand anderen bestimmt war. Moss soll wütend gewesen sein und den Kontakt abgebrochen haben. Wurde einst viel gemeinsam gefeiert und um die Häuser gezogen, wurden Moss und Cutler seitdem nicht mehr zusammen fotografiert.

Fran Cutler machte sich in den Neunzigern einen Namen als die Frau, die Prominente sofort anriefen, wenn sie feiern wollten. Wegen ihrer rücksichtslosen Art, mit der sie sich in die Gesellschaft einmischte, wurde sie als „Party-Rottweiler“ bezeichnet. Sie organisierte die wildesten und exklusivsten Partys für die hedonistische Promi-Szene, darunter auch Moss, für die Cutler so manche Geburtstagsparty ausgerichtet hat und die über zwei Jahrzehnte eine ihrer engsten Vertrauten war.

In der britischen High Society ist sie ein bekanntes Gesicht: Fran Cutler hat als Party-Planerin schon für viele bekannte Briten und Britinnen Feiern ausgerichtet - darunter Naomi Campbell , Jude Law , Sadie Frost , Lily Allen und Kate Moss , mit der sie eine jahrelange Freundschaft verband, bevor sich die beiden angeblich wegen einer Textnachricht verkrachten.

„Ich schreibe Listen von Leuten. Ich habe Abschusslisten für jeden“, erzählte sie. „Ich rede nicht über sie. Ich führe einfach eine Liste und denke: Ich habe dich [durchschaut] und weiß genau, wer du bist. Und weißt du was? Die Leute zeigen ständig ihr wahres Gesicht.“

Im Podcast „Second Act with Ateh Jewel “ verriet Cutler nun, warum mit der Zeit so mancher Promi - darunter auch Kate Moss - auf ihrer Abschussliste gelandet ist.

Über Moss sagte sie: „Ich habe bei der Organisation aller Geburtstagsfeiern von Kate geholfen, und wir hatten wahnsinnig viel Spaß.“

„Sie stecken alle in sehr unglücklichen Ehen“

Als die Party-Planerin darüber reflektierte, warum sie inzwischen so manchem Promi die Freundschaft gekündigt hat, meinte sie: „Es hätte an mir liegen können, aber ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, und wir hatten eine lange Diskussion, und wir sind uns sicher, dass es an ihnen lag. Sie alle haben sich psychisch etwas komisch und seltsam verhalten.“

Sie gab zu, dass auch „Eifersucht“ eine Rolle beim Abbruch von Freundschaften gespielt habe. „Sie stecken alle in sehr unglücklichen Ehen und haben entweder extrem viel zu tun oder gar nichts“, erklärte sie. „Die meisten haben nichts zu tun. Die meisten sind gelangweilt.“

„Sie kommen mit dem Älterwerden nicht klar“

Aus diesem Grund habe sie in den letzten Jahren ihren Freundeskreis ausgemistet. „Mit manchen habe ich einfach keinen Kontakt mehr“, sagte sie. „Ich habe sie aussortiert. Ich habe sie gar nicht erst auf die Liste gesetzt, sie sind direkt gelöscht worden. Es sind ungefähr zehn.“

„Ich muss nicht rachsüchtig sein, denn Karma rächt sich immer“, fügte die Party-Planerin hinzu, ohne Details oder Vorfälle zu nennen. „Ich sehe es mir an und denke: ‚Oh Gott, wie schade, dass ihnen das passiert ist. Hab ich’s doch gesagt!‘ Und dann schaue ich auf meine Liste und denke: Sie haben ihre gerechte Strafe bekommen!“

Was sie an einigen ihrer ehemaligen Promi-Freundinnen außerdem stört, sei auch deren Einstellung zum Älterwerden. Einige Frauen, mit denen sie sich zerstritten habe, hätten ihrer Meinung nach Probleme damit.

„Ich glaube, deshalb sind einige meiner anderen Freundinnen ein bisschen durchgedreht. Sie kommen mit dem Älterwerden nicht klar“, sagte Cutler. „Oder sie haben sich einfach selbst verloren. Oder jemand hat zu viele Schönheits-OPs machen lassen.“

„Sie sehen alle gleich aus. Ich glaube, ich hätte Angst, die meisten Frauen heutzutage im echten Leben zu sehen“, so das Fazit der 90er-Jahre-Party-Queen.

Vor Supermodel Naomi Campbell und Sängerin Lily Allen hat Cutler aber immer noch Respekt. Die ehemalige Party-Planerin gratulierte Allen zu deren Scheidungsalbum „West End Girl“, das vergangenes Jahr erschienen ist.

„Ein großes Lob an Lily Allen für ihr unglaubliches Comeback“, sagte sie. „Sie sieht fantastisch aus und ist wunderschön. Sie ist in Topform. Wenn man sie sieht, denkt man: Mach weiter so! Lass dich von den Männern nicht unterkriegen!“

Ihre Freundschaft zu Campbell indes sei über die Jahre sogar noch enger geworden. Vor allem, seit sie beide Mütter sind. „Naomi ist einfach großartig. Und jetzt, wo sie Kinder hat, ist sie wie verwandelt“, plauderte Cutler über das Model aus. „Sie ist so liebenswürdig und wunderschön. Wir verstehen uns super. Wir sind uns sehr nah. Ich liebe sie.“

Naomi Campbell wurde im Mai 2021 Mutter einer Tochter und im Juni 2023 eines Sohnes. Beide wurden durch eine Leihmutter ausgetragen.