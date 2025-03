Kate Moss' rätselhaftes Verhalten bei der Fashion Week Paris alarmiert Fans

Dass Kate Moss immer schon gerne gefeiert hat, ist kein Geheimnis. Alkohol, Kokain und Zigaretten - das britische Topmodel ist kein Kind von Traurigkeit. In ihrer wildesten Party-Zeit soll sie bis zu vier Schachteln am Tag geraucht haben.

Moss' jüngster Auftritt bei der Fashion Week Paris sorgt in den sozialen Medien allerdings für besorgte Kommentare.

Das 51-jährige Model besuchte vergangenen Donnerstag die Isabel-Marant-Herbst-2025-Fashionshow. Als Modeikone saß sie in der Front Row. Videos, die nach der Modeschau von Moss im Netz auftauchten, lösten jedoch einen Sturm der Besorgnis aus. Auf TikTok wurden Aufnahmen publik, auf denen Moss einen aufgekratzten Eindruck macht. Es wirkt, als würde sie Schwierigkeiten damit haben, ruhig zu sitzen. Zudem wirken ihre Bewegungen fahrig und etwas unkoordiniert.

TikTok-User drückten Bedenken über ihr "hektisches" Verhalten aus. "Warum ist sie so zappelig? Das macht mir einfach Angst", schreibt etwa jemand. Zahlreiche User glauben, dass es Kate Moss nicht gut gehe. Auch über möglichen Drogenkonsum wird spekuliert.

"Zwischen Kate und Nikolai ging es seit Monaten hin und her, und irgendwann hatte Kate das Gefühl, dass es an der Zeit war, weiterzuziehen und den Kontakt zu kappen", zitierte The Sun eine Quelle. "Sie hatte das Gefühl, dass sie sich auf unterschiedliche Lebenswege begaben. Und mit 50 fühlt sich Kate großartig und möchte pünktlich zu Weihnachten wieder raus und Spaß haben."

"Obwohl Nikolai dreizehn Jahre jünger ist als sie, möchte er ein ruhigeres Leben führen. Er bleibt auf seinem nüchternen Weg und sie haben einfach unterschiedliche Hobbys und Wünsche", hieß es.

Wurden Nikolai Moss' Party-Exzesse zu viel?

Im Oktober sorgte die Britin für Schlagzeilen, als sie in Paris den Geburtstag ihrer Tochter Lila feierte. Dabei zeigte sich Moss nicht gerade von ihrer Glanz-Seite. Als sie die Party kurzzeitig verließ, um vor dem Lokal zusammen mit einem männlichen Begleiter eine Zigarette zu rauchen, rutschte sie sichtlich betrunken um Sessel und landete auf dem Asphalt.

Als sich Moss im Juni an Nikolais Seite in der Front Row der Dior Homme Menswear Spring/Summer 2025-Show präsentierte, wirkte sie auch nicht gerade nüchtern. Das Model rutschte unruhig im Sessel hin und her und konnte seinen Kopf kaum aufrecht halten, wie ein Video zeigt: