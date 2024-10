Zu tief ins Glas geschaut? Kate Moss gibt sich bei Tochter-Geburtstag die Blöße

Das Mutter-Tochter-Gespann weilte zuletzt im Rahmen der Fashion Week Paris in der französischen Hauptstadt. Am Wochenende zelebrierten die beiden Lilas 22. Geburtstag im Restaurant Cibus.

Die Daily Mail veröffentlichte den Clip, in dem zu sehen ist, wie das Supermodel vor dem Restaurant an einem Tisch Platz nimmt, eine Zigarette raucht und sich mit einem jungen Mann unterhält. Später gesellt sich ein weiterer Mann hinzu, der ebenfalls an dem Gespräch teilnimmt. Doch als Moss, gekleidet in einem kurzen Kleid, aufstehen will um zurück ins Lokal zu gehen, verliert sie das Gleichgewicht, rutscht vom Stuhl und landet auf dem Trottoir (zu sehen hier).

Ob ein Schwips der Grund für den Fauxpas war, darüber kann freilich nur spekuliert werden. Allzu schlimm dürfte der Sturz aber zum Glück nicht gewesen sein.

Moss' Freunde, die mit ihr draußen waren, lachten jedenfalls über den unangenehmen Moment, bevor sich das Model aufstand und das Trio zur Party zurückkehrte.