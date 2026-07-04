Flucht aus Hollywood: Dennis Quaid verkauft Multi-Millionen-Villa

Es gibt eine Reihe an Stars, die keinen Wert darauf legen, in Hollywood zu leben. So hat etwa Schauspieler Jim Belushi seine Villa in Los Angeles 2021 für angeblich rund 30 Millionen US-Dollar verkauft. Er lebt inzwischen auf einer „spirituellen“ Ranch in Oregon - Schwitzhütten und Rinder inklusive. Auch „Kill Bill“-Star Daryl Hannah verschlug es in die Wildnis. Vom Hollywood-Trubel will sie privat schon lange nichts mehr wissen, zu schön ist das Leben auf ihrer Öko-Farm in den Rocky Mountains.

2017 soll Quaid das Anwesen für 3,9 Millionen Dollar gekauft haben. Nach dem Kauf hat er laut Immobilienanzeige umfangreiche Renovierungsarbeiten an seinem Haus durchgeführt.

Nun plant ein weiterer Filmstar die Flucht aus Hollywood: Dennis Quaid hat seine Villa im noblen Brentwood-Viertel in Los Angeles für 5,2 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten, wie Realtor.com berichtet. Der 72-Jährige hat vor, sich aus L. A. zurückzuziehen.

Umzug nach Nashville: Wieso Quaid von L. A. die Nase voll hat

„Makelloses, komplett saniertes, zweistöckiges, warmes Haus im modernen Stil, geschmackvoll und hochwertig gestaltet, am Ende einer ruhigen, ebenen Sackgasse in begehrter Lage in Brentwood Hills“, heißt es laut Realtor.com in der Verkaufsanzeige über die Immobilie, die nun einen neuen Besitzer sucht.

Mit gut 380 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer, bestechte Quaids Haus durch einen großzügigen, offenen Grundriss und riesige Fenster, die für helle, lichtdurchflutete Räume sorgen sollen.

Trotz der Wohnqualität, die Quaid in seinem Anwesen genoss, hat der Schauspieler inzwischen genug vom Leben in Kalifornien. Der „The Day After Tomorrow“-Star gab Anfang des Monats bekannt, Los Angeles ganz zu verlassen und nach Nashville ziehen zu wollen. Der Grund: Er sei angesichts seiner enormen Steuerzahlungen in Kalifornien frustriert über den Mangel an öffentlichen Dienstleistungen.

„Früher war es eine so tolle Stadt, und die 90er Jahre waren schön“, sagte er über L. A. gegenüber Fox News. „Aber dann ging es irgendwie bergab, und ich habe das Gefühl, dass die Leute diese Steuern für keinerlei Leistungen zahlen.“