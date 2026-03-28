Flucht vor Rampenlicht: Daryl Hannahs Öko-Ranch in den Rocky Mountains

Schauspielerin Daryl Hannah geriet im März dieses Jahres unfreiwillig in die Schlagzeilen der Darstellung ihrer Beziehung mit John F. Kennedy jr. in Ryan Murphys neuer Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette". Die Serie beleuchtet die stürmische Romanze und Ehe des Sohnes von US-Präsident John F. Kennedy und Carolyn Bessette - dargestellt von Paul Kelly und Sarah Pidgeon. Daryl Hannah kritisiert neue Serie über JFK jr. Hannah wird in der Serie von Dree Hemingway verkörpert. Im echten Leben führte sie über fünf Jahre lang, von etwa 1988 bis 1994, eine öffentlichkeitswirksame On-Off-Beziehung mit JFK jr., bevor dieser Bessette heiratete.

Ihren Angaben zufolge weicht die Darstellung ihrer Person in der Serie jedoch stark von der Realität ab. So sehr, dass sich die 65-Jährige, die sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, sogar veranlasst sah, einen Essay über die Serie zu verfassen. Darin bezeichnet Hannah die Produktion als "ausbeuterisch" und "entsetzlich." In dem von ihr verfassten Artikel für die New York Times distanzierte sie sich vor allem davon, jemals Kokainpartys veranstaltet oder Familienerbstücke beschädigt zu haben, wie in der Serie angedeutet. Sie betonte zudem, nie von den Produzenten der Serie kontaktiert worden zu sein.

"Die in der Serie dargestellte Figur "Daryl Hannah" entspricht in keiner Weise meinem Leben, meinem Verhalten oder meiner Beziehung zu John", schrieb sie. "Die mir zugeschriebenen Handlungen und Verhaltensweisen sind unwahr." Hannah behauptete außerdem, zahlreiche feindselige und sogar bedrohliche Nachrichten von "Love Story"-Fans erhalten zu haben, die der Darstellung in der Serie Glauben schenkten.

Daryl Hannah hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als sie bei den Oscars 2025 vom Skript abgewichen war. Eigentlich war es ihre Aufgabe, lediglich den Preis für den besten Filmschnitt zu vergeben. Die Schauspielerin nutzte ihren Auftritt jedoch für ein politisches Statement. Zu Beginn ihres Beitrags rief Hannah "Slava Ukraini", übersetzt "Ruhm der Ukraine", was beim Publikum für tosenden Beifall sorgte. Daryl Hannahs Natur-Ranch in den Rocky Mountains Auf ein Leben im Hollywood-Rampenlicht verzichtet der "Kill Bill"-Star, der seit 2018 mit Musiker Neil Young verheiratet ist, sonst aber weitgehend. Das Ehepaar besitzt eine Öko-Ranch in Colorado, während sich Hannah in den letzten Jahren fast ausschließlich Projekten hinter der Kamera widmet. "Seit Jahrzehnten engagiere ich mich für Umweltschutz, Dokumentarfilme und tiergestützte Therapie für Senioren mit Demenz und Alzheimer", schilderte sie im New-York-Times-Artikel ihre Interessen. Vom Leben als Hollywood-Promi hat sie sich de facto verabschiedet. Seit den 1990ern bewohnt sie eine weitläufige Ranch in den Rocky Mountains, fernab von den roten Teppichen der Filmfabrik.

Das Anwesen bezeichnet sie als ihren persönlichen Zufluchtsort. In einem Interview mit InStyle erzählte die Schauspielerin 2004, dass die Ranch stets ihr Rückzugsort war, wenn sie dem Trubel ihrer Filmkarriere entfliehen musste. "Ich reise beruflich viel, wohne in Großstädten und habe einen stressigen Alltag. Nach Hause zu kommen und einen Ort wie diesen zu finden, erdet mich und hilft mir, die Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken", erzählte sie damals.

Anfang der 1990er-Jahre habe eine Freundin sie darauf aufmerksam gemacht, dass das Land zum Verkauf stand. Sie selbst war sogleich überwältigt von der natürlichen Schönheit der Gegend gewesen, die mit Wildblumen, unberührten Wiesen und Obsthainen besticht. "Ich hatte noch nie so etwas gesehen", erinnerte sie sich. "Es war wie das Mohnfeld im "Zauberer von Oz". Als ich erfuhr, dass es in kleine Parzellen aufgeteilt [...] sollte, kaufte ich so viel, wie ich mir leisten konnte, um es als Rückzugsgebiet für die Tierwelt zu erhalten", so der Filmstar über sein Herzensprojekt. Beim Kauf sei das Anwesen zwar in einem derart desolaten Zustand gewesen, weswegen sie mehrere Jahre lang in Tipis auf dem Grundstück schlief, während die Arbeiten an ihrer Ranch abgeschlossen wurden. Das hinderte Hannah aber nicht, sich in das Leben in der Wildnis zu verlieben.