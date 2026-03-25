"Ihr Herz war gebrochen": Einblicke in letzte Tage vor tragischem Tod von JFK jr. und Bessette

Am 16. Juli 1999 kamen die US-amerikanische Presseagentin Carolyn Bessette und John F. Kennedy jr. bei einem Flugzeugabsturz vor der Insel Martha’s Vineyard ums Leben, als das von Kennedy gesteuerte Flugzeug in den Atlantik stürzte. Auch Bessettes Schwester Lauren, die ebenfalls mit an Bord der Maschine war, verunglückte bei dem Unfall tödlich. Glamour-Paar der 90er vor Tod " voneinander entfremdet" Während die neue Disney+ Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" die stürmische Romanze und Ehe des berühmten Paares beleuchtet, enthüllt das Magazin People bisher unbekannte Details über den Zustand der Ehe von John und Carolyn vor ihrem tragischen Tod.

"Sein Herz war gebrochen, und ich glaube, ihres auch", erzählt Künstlerin Sasha Chermayeff über den letzten Sommer ihrer engen Freunde John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette.

Das Paar befand sich inmitten einer Ehekrise. Die ständige mediale Beobachtung, unerbittliche Paparazzi sowie der bevorstehende Tod von Johns Cousin Anthony Radziwill an Krebs sollen die Schwierigkeiten nur noch weiter verschärft haben. Sechs Wochen vor seinem tödlichen Flugzeugabsturz erlitt John F. Kennedy Jr. am Memorial-Day-Wochenende Ende Mai 1999 bei einem Gleitschirmunfall einen Knöchelbruch. Chermayeff erinnerte sich an den Vorfall im Gespräch mit People. Zu diesem Zeitpunkt sei das Paar ihrer Aussage zufolge bereits "völlig voneinander entfremdet" gewesen.