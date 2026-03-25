Mit Krücken im Fitness-Studio: Lindsey Vonns Knallhart-Reha nach Olympia-Sturz

US-Skistar Lindsey Vonn will nach ihrem Unfall bei den Olympischen Spielen noch keine Entscheidung über ein mögliches Comeback treffen. Sie sei "noch nicht bereit", um über ihre Zukunft im Skisport zu sprechen, schrieb die 41-Jährige im Februar auf der Plattform X. Lindsey Vonn: Fokus liegt ganz auf Genesung Bei ihrem Sturz hatte sich Vonn einen komplexe Schienbeinbruch zugezogen, der mehrfach operiert werden musste. "Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind", erklärte sie jüngst. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant. Vonn nährte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Skipiste, als sie nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo ein Video auf Instagram postete, das sie beim Trainieren ihrer Oberschenkel, der Schultern, des Bauchs sowie Rückens und der Arme zeigt. Zwischendurch wurde Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt. In ihrem anderen Knie hat Vonn eine Teilprothese.

"Mein Fokus liegt ganz auf meiner Genesung und darauf, wieder in meinen normalen Alltag zurückzufinden", erklärte sie auf X. Sie bat auch, dass man aufhören solle, ihr "vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll". Sie führe "ein fantastisches Leben abseits des Skifahrens" und wolle selbst über ihre Zukunft entscheiden. "Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen", meinte sie. Zunächst steht eine intensive Reha an für die US-Amerikanerin, die sich in ihrem Leben nach diversen Sportverletzungen schon oft wieder ins Leben zurück kämpfen musste. Unterkriegen lassen will sie sich nicht: Auf Instagram gewährt sie bereits seit Wochen Einblicke in ihre Physiotherapie. Erst vor wenigen Tagen gab sie abermals ein Update zu dem Training, dem sie sich nach ihrem Sturz unterzieht und präsentierte stolz ihre Fortschritte. Mit Krücken ins Fitness-Studio: "Erste Klimmzüge nach der OP" Fünf Wochen nach dem Unfall lud die alpine Skirennläuferin am 21. März ein Video auf Instagram hoch, das ihren unerschütterlichen Willen zeigt, trotz Krücken wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Wie zu sehen ist, schafft sie bereits mehrere Klimmzüge. "Erste Klimmzüge nach der OP … es geht langsam voran! #Fortschritt #SchrittfürSchritt", schrieb sie dazu. Nach dem Workout sieht man sie lächeln - bevor ihr Personaltrainer ihr wieder die Krücken reicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Sport-Star seiner Genesung widmen muss. In den letzten Jahren hatte Vonn mit zahlreichen privaten Herausforderungen zu kämpfen. Depressionen und kein Glück in der Liebe 2022 hat Lindsey Vonn, die mit bürgerlichem Namen Lindsey Kildow heißt, ihre Autobiografie "Rise" veröffentlicht - in der sie auch Einblicke in ihr Privatleben gibt. Das Liebesleben des ehemaligen Sport-Superstars verlief bisher turbulent. Ihre Ehe mit Ex-Skiprofi Thomas Vonn war nach nur vier Jahren gescheitert. Ihre Beziehung mit Tiger Woods endete nach drei Jahren. Von 2016 bis 2017 war sie mit dem ehemaligen Footballer Kenan Smith liiert. Von 2017 bis 2020 war Vonn mit dem kanadischen NHL-Star P. K. Subban zusammen - das Paar trennte sich kurz vor der geplanten Trennung, nur wenige Wochen nach Vonns 36. Geburtstag. Als Vonn bei Entertainment Tonight ihre Autobiografie bewarb, kam sie auf ihre früheren Beziehungen zu sprechen. Sie habe stets alles getan, um ihren Partnern zu gefallen, gestand sie in der Show. "Ich neigte dazu, mich zurückzuziehen, mich den Bedürfnissen und Vorlieben meines Partners anzupassen", erzählte Vonn. "Ich wollte, dass mich jemand so liebt, um das wiedergutzumachen, wie ich mich selbst noch nicht geliebt habe." Mit der Welt am Sonntag hat Lindsey Vonn zudem darüber gesprochen, unter Depressionen gelitten zu haben. Ihr Buch habe ihr geholfen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. "In der Lage zu sein, alles, was ich erlebt habe, noch einmal durchzugehen", sei "therapeutisch" für sie gewesen. Stehauf-Fräulein Lindsey Vonn Zudem machen der US-Amerikanerin seit Jahren chronische Schmerzen zu schaffen. "Mein Körper ist nicht mehr zu reparieren", hatte sie bei ihrem Rücktritt aus dem Ski-Sport erklärt. Ihre Karriere wurde durch zahlreiche Trophäen und gebrochene Rekorden ausgezeichnet - doch das harte Training und die vielen Skirennen haben ihren Tribut gefordert. Zahlreiche Verletzungen machten es Vonn zunehmend schwerer, Erfolge auf der Piste zu verzeichnen. 2011 hatte sie bei einem Sturz bei Training eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie zog sich unter anderem Frakturen am linken Schienbeinkopf, gerissene Kreuzbänder, Frakturen in Knie, Arm und Knöchel zu.