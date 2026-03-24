Nach Vorwürfen: Ursula Strauss ruft Männer zum Handeln auf

In den vergangenen Tagen haben schwerwiegende Vorwürfe gegen mehrere prominente Männer in Österreich und Deutschland für großes mediales Aufsehen gesorgt. Während sich im Netz auch kritische und ablehnende Kommentare finden, melden sich zunehmend Stimmen zu Wort, die sich solidarisch mit den Betroffenen zeigen.

Eine davon gehört der Schauspielerin Ursula Strauss, die seit 2017 "Orange The World"-Botschafterin in Österreich ist. Die von den United Nations initiierte Initiative setzt sich weltweit und auch in Österreich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein.

"Es wird in den letzten Tagen viel sichtbarer, was viel zu lange unsichtbar war. Gewalt gegen Frauen ist jetzt nichts Neues, aber es gibt immer wieder neue Formen der Gewalt gegen Frauen", so Strauss.