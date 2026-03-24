Nach der großen Demonstration für mehr Opferschutz in Berlin am 22. März hat sich die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes mit einer sowohl emotionalen als auch eindringlichen Botschaft auf Instagram an ihre Follower gewandt.

Fernandes: Dank Demo wieder Kraft und Mut

Besonders belastend sei für Fernandes das vergangene Jahr gewesen. Sie habe sich zeitweise in einem Zustand extremer Erschöpfung befunden, der ihren Alltag massiv beeinträchtigt habe. "Es gab Phasen, in denen ich sehr unter die Räder gekommen bin", gesteht sie in ihrem Statement.

Die Moderatorin beschrieb, wie sie mehrere Male kurz davor stand, ihren Einsatz für bessere rechtliche Rahmenbedingungen aufzugeben. Die psychischen und physischen Belastungen seien so groß gewesen, dass sie "nicht mehr aufstehen konnte und wollte", die Kraft sei nicht mehr da gewesen. "Keine Kraft mehr für diesen KAMPF!", schreibt sie.