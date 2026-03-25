Fernandes bricht "Traumschiff"-Dreh ab: "Deutschland darf kein Täterparadies bleiben"

Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat ihre laufenden Dreharbeiten zur ZDF-Serie "Das Traumschiff" in Vietnam vorzeitig abgebrochen. T-online berichtete zunächst, dass Fernandes den Dreh unterbrechen wolle, um zu Gesprächen über Gesetze zu digitaler Gewalt nach Deutschland zurückzukehren.

Inzwischen hat sich Fernandes zu der Drehpause auf Instagram geäußert.

Collien Fernandes setzt sich für "schärfere Gesetze" ein

"Auf dem Weg zurück zu euch nach Deutschland, denn jetzt muss sich etwas ändern!", schrieb sie. "Jetzt müssen bessere Gesetze her! Aus diesem Grund treffe ich mich diese Woche in Berlin mit Politikerinnen!"