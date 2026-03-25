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Fernandes bricht "Traumschiff"-Dreh ab: "Deutschland darf kein Täterparadies bleiben"

Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner, Schauspieler Christian Ulmen.
25.03.2026, 10:52

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Collien Ulmen Fernandes

Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes hat ihre laufenden Dreharbeiten zur ZDF-Serie "Das Traumschiff" in Vietnam vorzeitig abgebrochen. T-online berichtete zunächst, dass Fernandes den Dreh unterbrechen wolle, um zu Gesprächen über Gesetze zu digitaler Gewalt nach Deutschland zurückzukehren.

Inzwischen hat sich Fernandes zu der Drehpause auf Instagram geäußert.

Collien Fernandes setzt sich für "schärfere Gesetze" ein

"Auf dem Weg zurück zu euch nach Deutschland, denn jetzt muss sich etwas ändern!", schrieb sie. "Jetzt müssen bessere Gesetze her! Aus diesem Grund treffe ich mich diese Woche in Berlin mit Politikerinnen!"

Collien Fernandes meldet sich nach Demo zu Wort: "Keine Kraft mehr"

Deutschland dürfe "kein Täterparadies bleiben", forderte sie. Fernandes hatte sich zuvor zu Dreharbeiten in Asien aufgehalten.

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Vorwürfe gegen Christian Ulmen

Am Sonntag hatten Tausende Menschen in Berlin gegen sexualisierte digitale Gewalt demonstriert. Hintergrund der Debatte sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der Spiegel berichtet hatte. Fernandes hat auf Mallorca Anzeige erstattet, wie eine Justizsprecherin auf der spanischen Mittelmeerinsel der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.

Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen
In Berlin protestieren Menschen gegen sexuelle Gewalt und zur Unterstützung der Schauspielerin Collien Fernandes.

In Berlin protestieren Menschen gegen sexuelle Gewalt und zur Unterstützung der Schauspielerin Collien Fernandes.

Das Verfahren befinde sich noch in einem sehr frühen und vertraulichen Stadium, sagte sie am 19. März. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich "in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung" handle. Zudem würden "unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet".

Agenturen, kurier.at, spi  | 

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