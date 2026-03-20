Collien Fernandes: Prominente stärken ihr den Rücken

Den Spiegel-Bericht, der derzeit für Schockstarre weit über brancheninterne Grenzen hinaus sorgt, lesen Sie hier:

Schauspielerin Collien Fernandes hat eigenen Angaben zufolge durch ihren früheren Ehemann Christian Ulmen sexualisierte Gewalt erfahren. Das Magazin Spiegel veröffentlichte eine entsprechende Recherche. Ulmen äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Unter den rund 18.600 Kommentaren (Stand: 20. März, 8 Uhr) befinden sich auch viele prominente Namen.

In einem Instagram-Post schilderte Fernandes die Ereignisse und machte damit erst auf den Vorfall und ihr Trauma aufmerksam. In der Kommentarspalte liest man beinahe ausschließlich solidarische Worte. Die User zeigen sich zwar fassungslos und entsetzt, aber nicht sprachlos: Viele betonen, wie mutig Fernandes ist, mit ihrem Erlebten an die Öffentlichkeit zu gehen und auf die Thematik von Missbrauch aufmerksam zu machen.

Die "Let"s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse schrieb: "Mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid", begleitet von einem weinenden Emoji.

Schauspieler Kostja Ullmann schlägt in dieselbe Kerbe: "Mein tiefstes Mitgefühl! Volle Solidarität und ganz viel Kraft!!"

Die Komikerin Carolin Kebekus kommentierte: "Das ist nicht zu fassen. Danke für deine Offenheit. Die Scham muss die Seite wechseln." Kebekus bezieht sich dabei auf das mittlerweile berühmte Zitat von Gisèle Pelicot, die durch ihren Ehemann jahrelang schweren Missbrauch erlitt.

Schauspielerin Palina Rojinski nahm in ihrem Kommentar ebenso Bezug auf Pelicot: "Liebe Collien, ganz viel Kraft für dich! Danke für deinen Mut und dass du mit der Öffentlichkeit teilst, was dir von deinem Ehemann angetan wurde. Die Scham muss die Seite wechseln! Absolute Solidarität mit dir."

Auch Moderatorin Ruth Moschner schloss sich den Unterstützungsbekundungen an. "Liebe Collien! Ich möchte Dir ganz viel Kraft schicken. Mein tiefes Mitgefühl! Danke im Namen aller, dass Du diesen Weg gehst. Auch für die, die es nicht geschafft haben!"

Filmstar Helena Zengel zeigt sich wie alle anderen User schockiert: "Keine Worte...", schreibt sie und postet dazu ein Herz und ein weinendes Emoji.

Schauspielerin Gesine Cukrowski postete: "Größte Solidarität! Du bist ein großes Vorbild, eine echte Heldin. Ich ziehe meinen Hut vor Dir."

Food-Influencer Stefano Zarrella stärkt Fernandes ebenso den Rücken: "Ich bin wirklich sprachlos und schockiert, dass es so etwas gibt. Tut mir so unglaublich leid, dass du das durchgemacht hast! Großen Respekt vor deinem Mut. Wünsche dir viel Kraft!!" Dazu postete er ein gebrochenes Herz sowie ein trauriges als auch weinendes Emoji.

Model und Podcasterin Stefanie Giesinger macht deutlich, für Fernandes da zu sein: "Ich denke an dich! Danke für deinen Mut." Auch von ihr gibt es ein rotes Herz.

Aljosha Muttardi von "Queer Eye Germany" macht in seinem Kommentar darauf aufmerksam, dass Fernandez" Trauma leider kein Einzelschicksal ist: "10000% Solidarität und danke für deinen unfassbaren Mut. Ich hoffe hoffe, dass sehr viele Männer sich öffentlich solidarisieren und laut werden. Das ist keine Ausnahme, das passiert überall und jeden Tag. Diejenigen, die sich schämen sollten, sind Männer, die sowas machen und auch Männer, die weggucken!! Danke colien [sic!] und ganz viel Kraft dir und allen Betroffenen."