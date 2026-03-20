Collien Fernandes: Prominente stärken ihr den Rücken
Schauspielerin Collien Fernandes hat eigenen Angaben zufolge durch ihren früheren Ehemann Christian Ulmen sexualisierte Gewalt erfahren. Das Magazin Spiegel veröffentlichte eine entsprechende Recherche. Ulmen äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, es gilt die Unschuldsvermutung.
Den Spiegel-Bericht, der derzeit für Schockstarre weit über brancheninterne Grenzen hinaus sorgt, lesen Sie hier:
"Die Scham muss die Seite wechseln"
In einem Instagram-Post schilderte Fernandes die Ereignisse und machte damit erst auf den Vorfall und ihr Trauma aufmerksam. In der Kommentarspalte liest man beinahe ausschließlich solidarische Worte. Die User zeigen sich zwar fassungslos und entsetzt, aber nicht sprachlos: Viele betonen, wie mutig Fernandes ist, mit ihrem Erlebten an die Öffentlichkeit zu gehen und auf die Thematik von Missbrauch aufmerksam zu machen.
Unter den rund 18.600 Kommentaren (Stand: 20. März, 8 Uhr) befinden sich auch viele prominente Namen.
Die "Let"s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse schrieb: "Mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid", begleitet von einem weinenden Emoji.
Schauspieler Kostja Ullmann schlägt in dieselbe Kerbe: "Mein tiefstes Mitgefühl! Volle Solidarität und ganz viel Kraft!!"
Die Komikerin Carolin Kebekus kommentierte: "Das ist nicht zu fassen. Danke für deine Offenheit. Die Scham muss die Seite wechseln." Kebekus bezieht sich dabei auf das mittlerweile berühmte Zitat von Gisèle Pelicot, die durch ihren Ehemann jahrelang schweren Missbrauch erlitt.
Schauspielerin Palina Rojinski nahm in ihrem Kommentar ebenso Bezug auf Pelicot: "Liebe Collien, ganz viel Kraft für dich! Danke für deinen Mut und dass du mit der Öffentlichkeit teilst, was dir von deinem Ehemann angetan wurde. Die Scham muss die Seite wechseln! Absolute Solidarität mit dir."
Auch Moderatorin Ruth Moschner schloss sich den Unterstützungsbekundungen an. "Liebe Collien! Ich möchte Dir ganz viel Kraft schicken. Mein tiefes Mitgefühl! Danke im Namen aller, dass Du diesen Weg gehst. Auch für die, die es nicht geschafft haben!"
Filmstar Helena Zengel zeigt sich wie alle anderen User schockiert: "Keine Worte...", schreibt sie und postet dazu ein Herz und ein weinendes Emoji.
Schauspielerin Gesine Cukrowski postete: "Größte Solidarität! Du bist ein großes Vorbild, eine echte Heldin. Ich ziehe meinen Hut vor Dir."
Food-Influencer Stefano Zarrella stärkt Fernandes ebenso den Rücken: "Ich bin wirklich sprachlos und schockiert, dass es so etwas gibt. Tut mir so unglaublich leid, dass du das durchgemacht hast! Großen Respekt vor deinem Mut. Wünsche dir viel Kraft!!" Dazu postete er ein gebrochenes Herz sowie ein trauriges als auch weinendes Emoji.
Model und Podcasterin Stefanie Giesinger macht deutlich, für Fernandes da zu sein: "Ich denke an dich! Danke für deinen Mut." Auch von ihr gibt es ein rotes Herz.
Aljosha Muttardi von "Queer Eye Germany" macht in seinem Kommentar darauf aufmerksam, dass Fernandez" Trauma leider kein Einzelschicksal ist: "10000% Solidarität und danke für deinen unfassbaren Mut. Ich hoffe hoffe, dass sehr viele Männer sich öffentlich solidarisieren und laut werden. Das ist keine Ausnahme, das passiert überall und jeden Tag. Diejenigen, die sich schämen sollten, sind Männer, die sowas machen und auch Männer, die weggucken!! Danke colien [sic!] und ganz viel Kraft dir und allen Betroffenen."
Auch Politiker zeigen sich solidarisch
Nicht nur Entertainer, auch Politiker meldeten sich zu Wort. Ricarda Lang, ehemalige Co-Vorsitzende der Grünen, betonte, wie wichtig es sei, das Thema der digitalen Gewalt ernst zu nehmen: Fernandes zeige "ganz vielen Betroffenen, dass sie nicht allein mit diesen Erfahrungen sind. Das Ganze hat System. Und vor allem machst du darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass wir digitale Gewalt endlich ernst nehmen und die Gesetzeslücken, die Frauen schutzlos zurücklassen, schließen!" Zudem schrieb sie: "Ich hab gar keine Worte dafür, wie schlimm das ist. Danke für deinen Mut!"
Auch der SPD-Politiker Kevin Kühnert äußerte sich beeindruckt von Fernandes" Mut: "Hochachtung für den Mut, sich über Jahre hinweg zu wehren und jetzt auch noch diesen großen Schritt zu gehen und das ganze Ausmaß transparent zu machen. Es sind diese Taten, die beweisen, dass der Satz "Die Scham muss die Seiten wechseln" nicht in irgendwelche Sprüchekalender gehört, sondern in unser Bewusstsein."
Katrin Göring-Eckardt von den Grünen postet: "So grausam, so unermesslich brutal, es ist kaum zu erfassen, was das zu bedeuten hat. Danke für den Mut und die Entschlossenheit. Ich sende Kraft und Dank zugleich."
Ulmen schweigt – Ermittlungen laufen
Christian Ulmen hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch auf Nachfragen des Spiegel reagierte er nicht. Das Bezirksgericht in Palma de Mallorca soll laut dem Bericht Vorermittlungen eingeleitet haben, um zu klären, ob Anklage erhoben wird oder das Verfahren eingestellt wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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