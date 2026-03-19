Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass gegen den Austrostar und Musiker Christopher Seiler ermittelt wird. Grund dafür ist die Anzeige einer Frau, die dem 39-Jährigen eine Gewalttat vorwirft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

"Kokain auf die Lippen": Seiler äußert sich zu Vorwürfen Auf Instagram äußerte sich der Schauspieler am 17. März in einem Statement: "Man geht zu keiner Person, egal in welchem Zustand, egal wie illuminiert man ist, nimmt's so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen." Die Strafe gehöre ihm. Gewaltanwendung oder einen sexuellen Übergriff bestreitet er. So ein Verhalten habe in unserer Gesellschaft "nichts zu tun", sagt Seiler wörtlich. "Das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, mit Vorbild-Sein überhaupt nichts zu tun." Geniere er sich dafür? "Absolut. Aber so was von." Und weiter: "Tut es mir leid vom Herzen? Absolut. Tut es mir leid um die Person, die es betrifft? Absolut." Er werde alles dafür tun, dass das Erlebte "erleichtert wird zum Verarbeiten".

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Bröckelt jetzt das Star-Image? Christopher Seiler, der 2014 sein Musiker-Duo Seiler und Speer mit Bernhard Speer ins Leben rief, kämpft nicht nur mit den Vorwürfen, sondern auch mit wütenden Fans. Während er von zahlreichen Usern und Userinnen für seine "Ehrlichkeit" und "Entschuldigung" gefeiert wird, sind andere Nutzer und Nutzerinnen schockiert. Es wird von der "Verharmlosung einer Gewalttat" gesprochen, denn Seiler würde in seinem Statement lediglich von einem "Fehler" sprechen.

Im Netz wird vor allem kritisiert, dass man Seiler "schneller" vergeben würde, weil er im Rampenlicht steht. Und während viele Fans noch Gnade walten lassen, fragen sich andere Menschen auf Social Media, wie lange man das Verhalten von Seiler relativieren wolle. Unter seinem Statement fragt beispielsweise eine Userin, wie lange der 39-Jährige denn schon ein Drogenproblem hätte und wann er endlich in Therapie gehen wolle.

Vergangenheit mit Alkohol, Drogen und Panikattacken 2024 sprach Seiler über seinen Kampf mit der Sucht und Panikattacken. "Ich hab eine Zeit lang wirklich ein Problem mit Alkohol und anderen Substanzen gehabt. Der Grund dafür war aber, dass ich wegrennen wollte von unangenehmen Dingen. Dann hab ich mich eigentlich selber hin gemacht dabei", erklärte der Schauspieler in dem Interviewformat "Auf dem roten Stuhl". "Alkoholmissbrauch macht dich nicht besser. Du glaubst kurz, es macht dich besser, aber es macht dich nicht besser." Seiler erklärte weiter, dass er sich professionelle Hilfe geholt habe.

Probleme mit Musik verarbeitet Er hätte sich aus dem schwarzen Loch, in dem er vor allem mit Panikattacken klarkommen musste, gekämpft. Mit seinem Alkoholproblem habe er abgeschlossen. Auch in seiner Musik thematisierte der Künstler seine Abhängigkeit. Zwei Monate vor seinem Interview wurde der Song "Nebel" von AUT of ORDA veröffentlicht. Seiler war ein Jahr lang ein Mitglied in der Band mit Paul Pizzera und Daniel Fellner. In dem Song singt er unter anderem: "Genier mi, wei mi jeder Abend vergiftet

Genier mi, wei i waß, dass Nadel verpflichtet

Wie oft hob I mi schon belog'n, dass i nix mehr nimm

I hob olles außer Grenzen zog'n: Fixtermin"

Christopher Seiler geht in Therapie Nach Vorwürfen gegen Christopher Seiler haben Seiler & Speer drei Auftritte verschoben (KURIER berichtete). Der Austropopstar "wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen", teilte das Management mit. "Parallel dazu wird die juristische Aufarbeitung ihren Weg gehen, die wir selbstverständlich weiterhin unterstützen." Geplant sei, sich im Sommer zurückzumelden. Ernst Molden informierte zugleich, ein gemeinsames Album mit Seiler nicht, wie geplant, Ende April herauszubringen.

Christopher Seiler wird sich laut seinem Management deshalb, wie angekündigt, für eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückziehen. In den nächsten Monaten hätten vor allem "der Schutz des Opfers und die uneingeschränkte Berücksichtigung aller Rechte, die dem Opfer zustehen" Priorität.