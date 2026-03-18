Die Causa rund um Musiker Christopher Seiler zieht immer weitere Kreise. Nach einem Videodreh soll es ja zu einem Übergriff auf eine Frau gekommen sein. Gegen den Austropop-Star wird nach Anzeige ermittelt.

Laut Anzeige soll Seiler einer Frau angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Während der Fahrt soll er laut ihren Angaben in eine dunkle Gasse abgebogen sein. Dort sei es im Auto zu einer Grenzüberschreitung gekommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Seiler hat sich via Video zu dem Vorfall geäußert. Es habe sich angeblich anders zugetragen, aber er geniere sich dafür und wolle "absolut die Konsequenzen tragen". Auch Drogen waren im Spiel.

Zu Recht angezeigt

Jetzt meldete sich auch Ernst Molden, mit dem Seiler die Band "Molden & Seiler ft. das Frauenorchester" hat und der beim Videodreh dabei war, via Facebook zu Wort. "Die Frau hat ihn völlig zu Recht angezeigt. Er hat, sowohl bei der Einvernahme als auch uns gegenüber, alles zugegeben und sich entschuldigt", so Molden.