Adelsexpertin beantwortet Frage, ob Kate bereit "für den nächsten Schritt zur Königin" ist

Ausgerechnet eine als Bürgerliche geborene Royal ist das beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Prinzessin Kate , die am 9. Jänner ihren 44. Geburtstag feierte, überholte ihren Mann, Prinz William , im Ranking der populärsten Royals des Meinungsforschungsinstituts YouGov: Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Menschen in Großbritannien haben demnach ein positives Bild der als Catherine Middleton geborenen Princess of Wales.

William und Kate "absolut bereit" für den Thron

Der britischen Adelsexpertin Katie Nicholl zufolge gäbe Kate schon jetzt die perfekte Königin ab: "Ich habe jemanden, der Kate und William sehr gut kennt, gefragt, ob sie bereit für den nächsten Schritt zur Königin sei, und die Antwort war ein klares "Ja". Natürlich wünschen sie sich, dass Charles noch viele Jahre auf dem Thron bleibt, aber sollte dieser Moment früher kommen als erhofft, sind sie absolut bereit und mehr als gut gerüstet für die Aufgaben, die vor ihnen liegen. Sie haben viel Erfahrung gesammelt und sind bestens vorbereitet", sagt sie im Gespräch mit der Zeitung The Mirror.

Dass die beiden die Zukunft als Paar auf Augenhöhe gestalten, dürfte sehr wahrscheinlich sein: "Es könnte sein, dass es, wenn William und Catherine König und Königin sind, in mancherlei Hinsicht eher so etwas wie eine gemeinsame Monarchie ist – zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft", sagte Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner von der Londoner Universität Royal Holloway kürzlich der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Prinz William, dem älteren Sohn von König Charles III., hat Kate drei Kinder: den zwölfjährigen George, die zehnjährige Charlotte und den siebenjährigen Louis.