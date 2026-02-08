Drama um US-Star Vonn: Der Olympia-Traum endete mit Schmerzensschreien
Alle Blicke ruhten in Cortina auf ihr. Seit Tagen, wenn nicht seit Wochen, gab es nur ein Thema: Holt Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt die Goldmedaille und macht mit 41 Jahren ihren großen Lebenstraum wahr?
Diese Hollywood-Story sorgte am Sonntag für Rekord-Einschaltquoten in Europa und den USA.
Doch das Märchen sollte kein Happy End nehmen.
Die Fahrt von Lindsey Vonn dauerte nur wenige Fahrsekunden. Nach einem Fehler im obersten Streckenabschnitt wurde die US-Amerikanerin durch die Luft gewirbelt und krachte in den Schnee. Dabei verdrehte es ihr die Beine.
Lindsey Vonn schrie nach dem verhängnisvollen Sturz vor Schmerzen. Unten im Zielraum verfielen die Fans in Schockstarre.
Die 41-Jährige hatte sich erst vor einer Woche in Crans Montana einen Kreuzbandriss zugezogen, wollte aber unbedingt in Cortina an den Start gehen. In ihrem anderen Knie hat Vonn eine Teilprothese.
Die US-Amerikanerin musste mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden.
