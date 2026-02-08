Drama um US-Star Vonn: Der Olympia-Traum endete mit Schmerzensschreien

Alle Blicke ruhten in Cortina auf ihr. Seit Tagen, wenn nicht seit Wochen, gab es nur ein Thema: Holt Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt die Goldmedaille und macht mit 41 Jahren ihren großen Lebenstraum wahr? Diese Hollywood-Story sorgte am Sonntag für Rekord-Einschaltquoten in Europa und den USA.

Doch das Märchen sollte kein Happy End nehmen.

Die Fahrt von Lindsey Vonn dauerte nur wenige Fahrsekunden. Nach einem Fehler im obersten Streckenabschnitt wurde die US-Amerikanerin durch die Luft gewirbelt und krachte in den Schnee. Dabei verdrehte es ihr die Beine.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/TIZIANA FABI Die Fans sahen am Monitor den Sturz von Lindsey Vonn