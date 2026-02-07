Businesswoman: Skistar Lindsey Vonn hat längst Gold-Standard

“I’m ok.” Lindsey Vonn war am Samstag im letzten Training vor der Olympia-Abfahrt von Cortina zwar wortkarg, aber gut gelaunt. Die Kameras und Augen waren auf sie gerichtet, als sie lächelnd den Zielbereich verließ. An ihrem großen Vorhaben, in der Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr/live ORF 1) am Start zu stehen – und idealerweise Gold zu gewinnen, hat sich nichts geändert. Kreuzbandriss hin oder her. Lindsey Vonn ist 41 und hat längst das geschafft, wofür so manch anderer Athlet ein ganzes Leben braucht. Sie hat nach ihrer ersten aktiven Karriere in gewisser Weise ein neues Leben gefunden. Mit neuem Fokus, neuen Einnahmequellen, neuen Aufgaben.

Heute soll Lindsey Vonn laut Schätzungen über ein Nettovermögen von rund 13 Millionen Euro verfügen, andere Berechnungen liegen weit darüber. Sie hat eine eigene TV-Produktionsfirma „Après Production“, hält Anteile von Sport-Teams und besitzt Immobilien an attraktiven Orten – von West Hollywood, Beverly Hills über Miami Beach bis Vail. Außerdem pflegt sie starke Partnerschaften mit bekannten Marken wie Red Bull, Rolex, Land Rover und Under Armour.

Preisgelder sekundär Als Olympiasiegerin (2010 in der Abfahrt von Vancouver) hatte sie selbst als Skirennläuferin einen Bekanntheitsgrad, der ihr Türen öffnete. Vonn schaffte es, den Skisport in Sphären bekannt zu machen, in denen er zuvor nicht zu finden war – auf den Gesellschaftsseiten ebenso wie in den Wirtschafts-News. Sponsorenverträge, TV-Auftritte und eine starke Social-Media-Präsenz machten sie zu einer globalen Marke. „Mit Skirennen Geld zu verdienen ist sehr, sehr schwierig“, hatte Vonn einst gesagt. Dennoch: Ihre 145 Weltcup-Podien, 3 Olympiamedaillen (1 Gold, 2 Bronze) und 8 WM-Medaillen (2 Gold, 3 Silber, 3 Bronze) haben ihr wohl mehrere Millionen Euro Preisgeld beschert. Doch nach der ersten aktiven Karriere, die sie 2019 beendete, fing es richtig an. „Ich habe neue Dinge ausprobiert, in Firmen und Fußballvereine investiert“, erzählte sie jüngst im SZ-Interview. „Ob die Investition erfolgreich ist, weiß man erst nach drei, fünf oder zehn Jahren. Kurse steigen und fallen, es ist schwer zu sagen, ob man in die richtige Richtung arbeitet.“

Sportvereine und Promis Ihre „Lindsey Vonn Foundation“ finanziert Stipendien für junge Frauen. In einem Konsortium mit Tennisstar Serena Williams und Schauspielerin Natalie Portman ist Vonn seit 2020 am US-Frauenfußballverein Angel City FC beteiligt, seit 2024 ist sie Mitinvestorin der Utah Royals FC. Sie investierte in Frauenfußball und Volleyball, außerdem ist sie seit dem Vorjahr Vorstandsmitglied beim United States SailGP Team.