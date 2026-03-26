Seit Tagen machen Gerüchte um eine vermeintliche Ehe-Krise bei Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi die Runde. Die Daily Mail berichtete unter Berufung auf Insider, dass aufgrund des jüngsten Skandals um die Verbindungen von Beatrices Eltern zu Jeffrey Epstein zwischen dem Paar eine spürbare Distanz herrsche (dazu mehr). Es würde schon länger nicht mehr gut laufen zwischen der Prinzessin und dem Immobilienunternehmer, behaupteten Insider. Inzwischen sei Mozzi aber "wirklich besorgt, dass seine Schwiegereltern sein Geschäft beeinträchtigen werden". Gerüchte um Ehekrise bei Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi Seine Immobilienfirma Banda habe "in letzter Zeit Fahrt aufgenommen und einige großartige Investoren unter den wohlhabenden Cotswolds-Bewohnern gefunden, aber das kostet ihn viel Zeit und Energie. Im Moment dreht sich bei ihm alles nur um ihn selbst. Man muss Beatrice einfach bemitleiden", erzählte ein Insider aus dem Umfeld des Ehepaares.

Lukrativen Business-Deal wegen Epstein-Skandal verloren Andrews erzwungener Auszug aus der Royal Loge hatte zuvor dazu geführt, dass Beatrices Ehemann einen lukrativen Business-Deal verlor. Der Ex-Prinz hatte seinen Schwiegersohn laut Daily Mail eigentlich mit der Renovierung des 30-Zimmer-Anwesens beauftragt, da Schimmel an der Außenwand der Royal Lodge zum Problem geworden war. Im Zuge des Epstein-Skandals musste der ehemalige Duke of York das Anwesen räumen, womit auch Edo seinen Job verlor.

Wie Beatrices Ehemann von Hochzeit mit Prinzessin profitierte Einem neuen Bericht zufolge könne es sich Mozzi nicht leisten, weitere Einkommensquellen zu verlieren. Obwohl seine Firma mit angekündigten Projekten in Miami, Mumbai, New York, Dubai, Mailand, Surrey und den Cotswolds auf den ersten Blick erfolgreich zu sein scheint, gäbe es finanzielle Schwierigkeiten. Quellen zufolge hatte die Firma des 42-Jährigen bereits vor seiner Hochzeit mit Beatrice im Jahr 2020 mit Problemen zu kämpfen. Laut Daily Mail verzeichneten die beiden Haupttochtergesellschaften, Banda Design und Banda Property, im Jahr 2018 Verluste. Das habe sich nach der Hochzeit gebessert. Von seinen Verbindungen zum Königshaus scheint der aus einer aristokratischen Familie stammende Unternehmer enorm profitiert zu haben. Freunde betonen zwar, dass Edos Fähigkeiten den Erfolg seines Unternehmens begründen, dies aber nichts an der Tatsache ändere, dass ihm sein Nachname und seine Verbindungen zum Königshaus "Zugang zu neuen Plattformen zur Vermarktung seiner Arbeit" verschafft haben. Im Jahr 2024 verzeichnete Edos Firma einen Gewinn von 774.353 Pfund, während sie vor der Hochzeit noch Verluste verzeichnete.