Ausgeplaudert: Rudi Carrell fühlte sich „als Jäger und Sammler“ in Bezug auf Frauen

Am 7. Juli jährte sich der Todestag von Rudi Carrell zum 20. Mal. Anlässlich des Sterbetages des verstorbenen Entertainers gab seine älteste Tochter Annemieke Kesselaar gegenüber der Illustrierten Bunte ein seltenes Interview, in dem sie über ihren berühmten Vater sprach, der mit der „Die Rudi Carrell Show – Lass Dich überraschen“ Träume wahr werden ließ. Tochter über Toleranz und Rudi Carrells Frauenbild Von dem im Alter von 71 Jahren verstorbenen Moderator habe sie viel über Toleranz gelernt, erzählte Kesselaar. Ihr Vater – geboren in Alkmaar in den Niederlanden – habe ihr bereits früh beigebracht, „dass die Deutschen nicht anders sind als die Niederländer“.

Ein Befürworter des Feminismus scheint ihr Vater aber nicht gewesen zu sein. „Ich hatte einen Vater, an dem die Emanzipation vorbeigegangen ist. Der sich – was Frauen betrifft – als Jäger und Sammler fühlte“, sagte seine Tochter über Carrells Frauenbild. „Seine Lebensvorstellung war: Die Frau sorgt dafür, dass zu Hause alles schön ist – den Rest würde er schon erledigen.“

Die drei Ehen von Rudi Carrell Der niederländische Showmaster Carrell war im Laufe seines Lebens dreimal verheiratet. Im Alter von 17 Jahren lernte er seine erste Frau Truus de Vries, damals 15, kennen. Die beiden verlobten sich 1953 und heirateten am 16. Mai 1957. Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter (Annemieke, *1958 und Caroline, *1962) hervor. Die Ehe war aber schon zur Zeit der Geburt des zweiten Kindes nicht mehr intakt und wurde 1973 geschieden. Von 1974 bis 2000 war Carrell in zweiter Ehe mit der Bremerin Anke Bobbert verheiratet. Die Ehe, aus der ein gemeinsamer Sohn hervorging, hielt bis Bobberts Tod. 2001 traute sich der Entertainer mit der Hotelfachfrau Simone Felischak, die bis zu Carrells Tod im Jahr 2006 mit ihm verheiratet blieb. Ehefrauen betrogen Rudi Carrell stand zwar lange auf der Showbühne, sein Privatleben hat er aber nie in der Öffentlichkeit ausgebreitet. Tochter Annemieke, selbst zweifache Mama, hatte aber bereits 2016 über die Ehe ihrer Eltern gesprochen. Damals erzählte sie der Zeitung Bild, dass ihr Vater kein einziges Mal im Stande war, über die Gründe der Trennung von ihrer Mutter zu reden. „Rudi wird mir besonders im Umgang mit Frauen immer ein Rätsel sein“, erzählte die Produzentin damals. „Wie konnte er mit seiner zweiten Frau verheiratet sein und gleichzeitig 15 Jahre ein Verhältnis führen?“ fragt sich Carrells Tochter weiter.