Sängerin Stefanie Heinzmann: Habe nach „The Masked Singer“ tagelang geweint

Sängerin Stefanie Heinzmann litt eigenen Worten zufolge unter ihrem frühen Rausschmiss bei „The Masked Singer“ im Jahr 2020 einige Tage lang überraschend stark. Sie habe sich damals seltsam „bloßgestellt gefühlt“, erzählte die 37-Jährige im SWR3-Podcast „Talk mit Thees“. „Ich habe wirklich nur geweint und dann bin ich nach Hause und dann habe ich wirklich drei Tage durchgehend geweint.“

„Demaskiertwerden in aller Öffentlichkeit“

Heinzmann war im März 2020 bei der ProSieben-Musikrateshow mit Dalmatiner-Maske aufgetreten und als erste Kandidatin ausgeschieden. Sie sei damals selbst überrascht gewesen, dass der Rauswurf nach ihrem Auftritt mit stark verstellter Stimme sie so traf, erzählt sie nun. Auch ihr gesamtes Umfeld habe das „überhaupt nicht verstanden“. Heinzmann erklärt: „Dieses Demaskiertwerden in aller Öffentlichkeit, das hat mich getroffen als Sängerin“. Heute komme sie mit dem Erlebnis „super klar“, fügt sie hinzu.