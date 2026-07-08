Wanderung: Palast veröffentlicht neues Foto von Prinzessin Victoria im Freizeitlook
So sieht man sie selten: Kronprinzessin Victoria zeigt sich auf einem neuen Foto in Jeans und Wanderschuhen und verweist damit auf Schwedens Naturschutzgebiete.
Victoria unterwegs auf Insel im Kalmarsund
„In diesem Jahr feiert ‚Blå Jungfrun’ sein 100-jähriges Bestehen als Nationalpark. Anfang des Sommers besuchte die Kronprinzessin die Insel im Kalmarsund im Rahmen ihrer Initiative, alle 31 Nationalparks Schwedens zu besuchen. Während ihrer Wanderung begegnete die Kronprinzessin 1300 Millionen Jahre altem hellrotem Granit, dramatischen Felsformationen und Gletschertöpfen. Blå Jungfrun, früher Blåkulla genannt, wurde 1926 zum Nationalpark erklärt“, liest man auf dem offiziellen Palast-Account auf Instagram.
Victoria steht an der Spitze der schwedischen Thronfolge, was bedeutet, dass sie eines Tages die nächste Königin des skandinavischen Landes sein wird. Der Geburtstag der zweifachen Mutter am 14. Juli ist für die Schwedinnen und Schweden jedes Jahr eine große Sache. Rund um den Tag finden auf Öland die Victoria-Tage mit verschiedenen Veranstaltungen statt. Heuer wird sie 49.
Kommentare