Harrys UK-Besuch: Kurzfristige Übernachtungsabsage vom Palast sorgt für Wirbel

Prinz Harry wird während seines Besuchs in Großbritannien diese Woche nicht im Buckingham Palace übernachten – trotz anderslautender Behauptungen seines Teams, er habe bereits ein Angebot von König Charles III. angenommen, berichtet die Daily Mail. Unerwartete Wendung: Prinz Harry soll doch nicht im Palast übernachten Nach aktuellem Stand werde der Herzog von Sussex am Montag ohne Meghan, Archie und Lilibet in London landen. Zuvor war berichtet worden, dass die gesamte Familie anreisen könnte. Anhaltende Sicherheitsbedenken sollen zu einer Planänderung geführt haben.

Ein Sprecher des Prinzen habe erklärt, der König habe ihm eine Unterkunft im Buckingham Palace angeboten, die sein Sohn nach direkter Rücksprache mit seinem Vater angenommen habe. Harry kurzfristig ausgeladen? Laut Daily Mail soll es inzwischen aber zu einer unerwarteten Wendung gekommen sein. Der britischen Zeitung zufolge sei die Behauptung von Harrys Sprecher umgehend widerlegt worden. Es heißt, dass der Herzog von Sussex das Übernachtungs-Angebot nicht rechtzeitig angenommen habe. Damit sei dem Palast die Möglichkeit genommen worden, notwendige Vorkehrungen zu treffen. Harrys Sprecher veröffentlichte daraufhin ein weiteres Statement, in dem er Harrys „Enttäuschung“ zum Ausdruck brachte. Der Sprecher warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Die Behauptung, Harry hätte nicht rechtzeitig eingewilligt, wurde zudem dementiert.