Emma Watson stellt Verlobungsgerüchte klar

Die britische Schauspielerin Emma Watson hat in einem Tweet das Vorgehen der Boulevardpresse kritisiert. Darin appellierte sie an ihre Fans, die Spekulationen um eine Verlobung nicht zu glauben. Schlagzeilen wie diese, und dass "ihre Karriere stagniere", sollen schlicht "Klicks bringen", so die 31-Jährige. "Wenn ich Neuigkeiten habe, dann verspreche, sie mit euch zu teilen", ergänzte sie in einem weiteren Posting an ihre Fans adressiert. Sollten "in der Zwischenzeit keine News von ihr kommen", bedeute dies, dass sie versuche, die Pandemie ruhig und wie viele andere zu verbringen". Was beinhalte, beim "Sauerteigbrotbacken zu scheitern und sich um die Liebsten zu kümmern".

Seit rund eineinhalb Jahren soll Watson mit Unternehmer Leo Robinton liiert sein. Ihr Privatleben hält sie großteils der Öffentlichkeit fern.