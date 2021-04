Seth Rogen stellt Missverständnis über Emma Watson klar

Aus der Welt schaffen konnte er ein Gerücht, wonach Watson eine bestimme Szene nicht machen wollte und daraufhin wütend das Set verlassen haben soll, nicht.

Stattdessen gab er an: "Ich meine, ich schaue nicht zurück und denke: 'Wie kann sie es wagen, das zu tun?'", sagte Rogen. "Es war kein schreckliches Ende unserer Beziehung. Sie kam am nächsten Tag zurück, um sich zu verabschieden. Sie half, den Film zu promoten (...) Ich könnte mit dem Endergebnis des Films nicht zufriedener sein."

Rogen relativiert

Eine Ansage, die Watson in keinem guten Licht dastehen lässt. Auf Twitter hat Rogen nun klargestellt, was wirklich beim Dreh passiert ist. "Ich möchte eine Geschichte korrigieren, die aus einem kürzlich von mir gegebenen Interview hervorgegangen ist. Sie stellt falsch dar, was tatsächlich geschah", schrieb er in einem langen Beitrag. "Emma Watson ist nicht 'vom Set gestürmt'."Die Szene sei improvisiert und drastisch abgeändert geworden. Sie sei nicht mehr "das gewesen, wofür sie zugestimmt" hatte.