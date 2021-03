Untergetaucht: Spekulationen um Emma Watson

Seit ihrem letzten Film "Little Women" (2019) ist es verdächtig ruhig geworden um Emma Watson. Die Britin hat sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Neue Projekte sind derzeit keine geplant - was britische Medien dazu veranlasst, darüber zu spekulieren, ob die 30-Jährige der Schauspielerei etwa den Rücken gekehrt habe. Auch in den sozialen Medien wird über Watsons vermeintlichen Rückzug aus Hollyood gemutmaßt.

Emma Watson: Mit 30 im Ruhestand?

So berichtet die Daily Mail, dass der ehemalige "Harry Potter"-Star "die Schauspielerei aufgegeben hat". Sie würde sich voll und ganz auf ihren Partner Leo Robinton konzentrieren. Seit 2019 ist Watson mit dem kalifornischen Geschäftsman liiert.

Laut Daily Mail sollen sich die beiden inzwischen sogar still und heimlich verlobt haben - was bisher aber nicht bestätigt wurde. Um mehr Zeit mit ihrem Liebsten zu verbringen, habe sie sich Watson aus dem Rampenlicht zurückgezogen. "Emma ist in den Untergrund gegangen, sie wird mit Leo sesshaft", zitiert die britische Zeitung einen Insider. "Vielleicht will sie eine Familie", mutmaßt die anonyme Quelle.