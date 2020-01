Beste Antwort: Kiernan Shipka wurde mit Emma Watson verwechselt

Ein kürzlich von Schauspielerin Kiernan Shipka auf Instagram gepostetes Bild sorgte offenbar für Verwirrung bei einem ihrer Follower. Der dachte nämlich, es wäre eine Schauspielkollegin der 20-Jährigen darauf zu sehen - und kommentierte es mit einem (an die falsche Person gerichteten) Kompliment. "Sehr hübsch Emma Watson, schrieb er unter das Selfie. Ob er seine Aussage ernst meinte, darf bezweifelt werden. Der " Mad Men"-Star reagierte trotz der (beabsichtigten oder unbeabsichtigten) Verwechslung mit Humor: "Vielen Dank. Ich hatte viel Spaß dabei, Harry Potter zu drehen und bin sehr aufgeregt über all die spannenden Projekte, an denen ich aktuell arbeite", schrieb Shipka, wie der Instagram-Account "Commentsbycelebs" (dt.: "Kommentare von Stars") dokumentierte.