Filmkritik zu "Little Women": Heiraten, nein danke

ihr Manuskript wird nicht gedruckt.„Little Women“ nannte sich schließlich jener Bestseller, der die US-Schriftstellerin Louisa May Alcott 1868 schlagartig berühmt machte und seitdem in den amerikanischen Kinderzimmern den Vorsitz führt. Generationen von Mädchen und Frauen fanden ihre Vorbilder in den March-Schwestern – die Fans reichen von Simone de Beauvoir über Susan Sontag bis hin zu Elena Ferrante .