Emma Thompson: "Ich schäme mich so sehr, wir haben sie enttäuscht"

Glühende Rede im Interview

Im Interview mit ITV zeigte sie sich nun nocheinmal tief berührt. "Ich habe mich so geschämt, dass wir sie (die kommenden Generationen, Anm.) so im Stich gelassen haben." Sie zieht mit Greta Thunberg gleich und fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, dem Beispiel junger Menschen zu folgen - sich den Tatsachen zu stellen und zu akzeptieren, dass wir uns jetzt mitten im Klimawandel befinden.

"Sie (Extinction Rebellion Mitglieder, Anm.) sind bereit, sich selbst in Gefahr zu bringen, ein Strafregister zu führen und ihre Eltern zu verärgern, in einer Zeit, die sie in der Schule oder an der Uni hätten genießen sollen. Und ich schäme mich so sehr, dass wir sie so enttäuscht haben, dass sie ihrer eigenen Zukunft den Rücken kehren. Aber die Regierung tut nichts und die einzige Möglichkeit ist, zu protestieren", erzählte Thompson mit Tränen in den Augen. Bei dem Londoner Protest versicherte sie: "Wenn ich sauber fliegen könnte, würde ich es tun."