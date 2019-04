Kein bisschen leise: Schauspielerin Emma Thompson wird 60

Mit 60 will sie etwas weniger arbeiten und vor allem ihr Leben genießen: "Keine weiteren Perioden: Erledigt! Wechseljahre vorbei: Hurra! Kinder erwachsen: Tschüss! Wenn Sie 20 oder mehr Jahre geschafft haben – dann geht es Ihrer Ehe gut." In einem Interview mit "Vulture" freute sie sich auf die nächsten Jahre: "Die Jugend im Alter, sozusagen. Ich würde sagen, es ist die beste Zeit von allen."

In diesem Jahr wird sie in mindestens drei Filmen zu sehen sein: Wieder als die Leiterin der MIB in der vierten Folge von "Men in Black", als Talkshow-Moderatorin in der Tragikomödie " Late Night", die im Juni in die US-amerikanischen Kinos kommen soll, und in der romantischen Weihnachtskomödie "Last Christmas".