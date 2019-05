Emilia Clarke orientierte sich bei "Game of Thrones"-Rede an Hitler

Clarke sah sich als Vorbereitung Diktatoren-Reden an

Um sich auf diesen dramatischen Moment der letzten Folge vorzubereiten, sah sich Clarke Videos von Diktatoren an, die in einer fremden Sprache ihre Rede hielten.

"Während ich all diese Reden in erfundenen Sprachen gegeben habe, habe ich viele Videos von - jetzt hört sich das lustig an - Diktatoren und mächtigen Führern angehört, die eine fremde Sprache sprechen, um zu sehen, ob ich verstehen konnte, was sie sagen, ohne die Sprache zu verstehen", so Clarke.

"Und ja, das kannst du! Du kannst total gut verstehen, was Hitler verdammt noch mal sagt", erklärte die Schauspielerin weiter.