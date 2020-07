Ellie Goulding über "Black Lives Matter": "Wir Weiße sind endlich aufgewacht"

Popsängerin Ellie Goulding (33, "Love Me Like You Do") hält die weltweite "Black Lives Matter"-Bewegung für überfällig. "Wir als Weiße sind endlich aufgewacht und sehen, was schon seit Jahren direkt vor unserer Haustür los ist", sagte die Britin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich schäme mich dafür und es ist mir peinlich, dass ich nicht schon vorher mehr darauf geachtet habe."