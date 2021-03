Ellen Pompeo deutet potenzielles Ende von "Grey's Anatomy" an

US-Schauspielerin Ellen Pompeo hatte eigenen Aussagen zufolge einen schwierigen Start beim Dreh der ersten "Grey's Anatomy"-Staffel. Damals habe sie oft über einen Ausstieg nachgedacht. "Wir hatten Probleme im Umgang, ein sehr schlechtes Benehmen, ein wirklich vergiftetes Arbeitsklima", sagte die 51-jährige Schauspielerin, die die Ärztin Meredith Grey verkörpert, 2019 in einem Interview des US-Branchenblatts Variety.

"Grey's Anatomy"-Zukunft noch offen

17 Staffeln später ist sie immer noch dabei. Ob und wie es mit der Erfolgsserie weitergeht, ist angeblich aber noch unklar. In der CBS-Sendung "Sunday Morning" gab Pompeo am Sonntag an, dass darüber aktuell noch diskutiert werde. "Wir haben es noch nicht entschieden", gab die Schausspielerin auf die Frage, ob die Serie fortgeführt wird oder nicht, zur Anwort. Wichtig sei ihr jedenfallls, dass ein potenzielles Ende der Kultserie entsprechend "auf die richtige Art und Weise" vonstatten geht.