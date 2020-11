Sensations-Comeback: Pompeo über unerwartete Reunion in 17. "Grey’s Anatomy"-Staffel

So kam Comeback von Patrick Dempsey zustande

Im Interview mit Deadline enthüllten Pompeo (51) und Patrick Dempsey (54) jetzt, wie das Wiedersehen zustande kam. Alles begann damit, dass Pompeo ihren ehemaligen Co-Star bat, mit ihr eine Wanderung zu unternehmen.

"Ich hatte gewusst, dass Krista [Anm. Produzentin Krista Vernoff] eine Strandsache machen wollte, und ich war am Strand. Patrick und ich sind nicht am Strand gewandert, aber wir sind in Malibu gewandert, wo man den Strand sehen kann. Und die Idee hat mich einfach beeindruckt, also habe ich ihm nur gesagt: 'Würdest du jemals in Betracht ziehen, Teil der Geschichte in dieser Staffel zu werden?'", erzählte Pompeo.