"Ekelhaft": Millie Bobby Brown spricht über Kinder-Sexualisierung

"Ich muss mich mit denselben Dingen auseinandersetzen wie jede 18-Jährige: Erwachsensein, Beziehungen und Freundschaften, und es sind all diese Dinge", erklärte sie und fuhr fort: "Gemocht werden, sich anpassen, es ist eine Menge. (...) Der einzige Unterschied ist, dass ich all das in der Öffentlichkeit mache."

Dass sie sexualisiert werde, sei seit sie 18 geworden ist, schlimmer geworden: "In den letzten Wochen, seit ich 18 geworden bin, habe ich auf jeden Fall öfter damit umgehen müssen. Ich merke einen Unterschied in der Art, wie sich Leute verhalten und wie die Presse und die sozialen Medien auf mein Erwachsenwerden reagieren. Es ist ekelhaft." Ihre Erfahrungen als Kinderstar in der Hollywood-Filmbranche seien außerdem eine "gute Darstellung dessen, was in der Welt passiert und wie junge Mädchen sexualisiert werden".

Im Zuge ihres 16. Geburtstags schrieb die Schauspielerin damals bereits öffentlich auf ihrem Instagram-Account einen Beitrag, der dann aber gelöscht wurde und sprach das Thema an. "Es gibt Momente, in denen ich frustriert bin von unangemessenen Kommentaren, Sexualisierung und unnötigen Beleidigungen, die letztlich Schmerz und Unsicherheit bei mir ausgelöst haben", so der "Stranger Things"-Star damals. Ihren Fans schickte sie anschließend die Nachricht: "Keine Sorge, ich werde immer einen Weg finden zu lächeln."